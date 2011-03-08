امتیاز تاکسیهای غیرفعال پایتخت سلب می شود

فضل‌الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکسیهای غیرفعالی که چند روز در حاشیه خیابانها پارک باشند توسط جرثقیل جا به جا می شوند گفت: سازمان تاکسیرانی در صورت مشاهده چنین مواردی با رانندگان متخلف برخورد می کند مگر در مواردی که ما متوجه وجود چنین تاکسی هایی نشده باشیم.

وی ادامه داد: تاکسیهایی که در سطح شهر تردد می کنند یا گردشی هستند یا به صورت خطی خدمات رسانی می کنند و یا در پایانه ها و فرودگاهها مستقر هستند که می توان نبود آنها را پیگیری کرد.

اسلامی با بیان اینکه از زمان هدفمند شدن هزینه های سوخت افرادی برای استفاده از امتیازات تاکسیها دست به چنین اقداماتی می زنند گفت: این موضوع دغدغه ما نیز هست که امتیازات به کسانی که حرفه شان رانندگی تاکسی است برسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها گشتهای مشترک پلیس راهبر و گشتهای سازمان تاکسیرانی سطح شهر چنین تاکسی هایی را شناسایی می کنند گفت: با تجهیز تمامی تاکسیها به سیستم GPSنظارت دقیقتر و برخورد با چنین رانندگانی جدی تر از گذشته دنبال می شود.

در جلسه هفته گذشته شورای اسلامی شهر تهران، عباس شیبانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با ارائه تذکری در خصوص کنترل تاکسیها در سطح شهر تهران گفته بود: در سطح شهر تهران تاکسیهای سبزی مشاهده می شود که راننده آنها صبح با این ماشین به محل کار خود می رود و تا بعداز ظهر در محلی پارک کرده و پس از کار دوباره با آن وسیله به محل زندگی خود باز می گرد و تنها از این تاکسیها برای استفاده از امتیاز طرح ترافیک استفاده می شود.

وی از مسئولان تاکسیرانی خواسته بود این موضوع را بررسی کنند.