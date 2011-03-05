تغییر قیمتها ناشى از تغییرات فصلى و جهانى است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در تشریح سیاستهای دولت و وزارت بازرگانی برای کنترل بازار اظهار داشت: حضور دولت در بازار در بسیاری از مکاتب اقتصادی پذیرفته شده است اما میزان این حضور بستگی به شرایط مختلف کم و زیاد می شود.

وی افزود: قاعدتا در شرایط که ما ورود پیدا کرده بودیم به قانون هدفمند سازی یارانه ها و نوعی تورم انتظاری یا جهش تورمی پیش بینی می شد، لازم بود که دولت برنامه ریزی گسترده تری برای دفاع از حقوق مردم و مصرف کننده داشته باشد.

غضنفری حضور دولت در بازار را به هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نقش مهارکردن افزایش قیمت و جهش قیمت ها ذکر کرد و اظهار داشت: اگر دولت حضور گسترده ای در بازار برای مهار قیمت ها نداشت، این عذر و بهانه به وجود می آمد که چون یارانه ها هدفمند شده است، به تبع آن قیمت های کالاها هم باید افزایش یابد، یعنی اگر دولت به صورت گسترده بازار را کنترل نمی کرد، ما شاهد بی نظمی در بازار و جهش ناگهانی قیمت ها بودیم که این نه به نفع تولید کننده و نه به نفع توزیع کننده و مصرف کننده بود.

وی افزود: به تبع افزایش قیمت ها در بازار، واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی نیز قیمت خدمات و کالاهای خود را افزایش می دادند و تورم به وجود می آمد. پس در این شرایط در تمام دنیا نیز مرسوم است که دولت حضور بیشتری در بازار داشته باشد.

وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: خوشبختانه به تدریج که هم مفهوم هدفمندشدن یارانه ها، هم آثار و نتایج آن در کشور پدیدار و آرامش کافی در بازار نمایان شد، این حضور دولت برای کنترل بازار کمرنگ تر می شود.



غضنفری در ادامه گفت: ما در حالی قانون هدفمند شدن یارانه ها را به لطف خدا و کمک وهوشیاری مردم و همت مسئولان اجرا کردیم که نه تنها فشاری به مردم وارد نشد و با افزایش انفجاری و جهش قیمت ها مواجه نشدیم، بلکه واحدهای تولیدی هم دچار خسارت نشدند. این نکته مهمی است که طرفین معامله هر کس به منافع خود دست پیدا کرد که این اتفاق مهم به دلیل حضور مستمر دولت از زمان اجرای طرح بود تا آسیبی به اقتصاد وارد نشود.



وی به آمادگی واحدهای تولیدی برای اصلاح روش های تولید اشاره کرد و افزود: الان هم واحدهای تولیدی آماده هستند تا با استفاده از بسته حمایتی تولید، فناوری و فرآیندهایشان را با شرایط جدید دچار تحول کرده و بیشتر از گذشته کالا تولید کنند.

با اصلاح فرآیندها و فناوری ها، می توان ارزان تر از گذشته کالا وخدمات تولید کرد.



وزیر بازرگانی تاکید کرد: فراموش نکنیم که ما سال اول اجرای قانون هدفمند سازس یارانه ها هستیم. این قانون پنج ساله است و باز اصلاح قیمت ها در سال بعد هم وجود دارد لذا باید تغییر فرایند و فناوری ها جدی گرفته شود تا در سال های بعد هم که این مسیر و اصلاح قیمت ها تکرار می شود، بتوان کاملا به عنوان یک تولید کننده، کالا و خدمات را با شرایط موجود سازگار کرد.



وی به تولید کنندگان کالا وخدمات توصیه کرد؛ با اصلاح فرآیندها و فناوری ها، حتی ارزان تر از گذشته کالا وخدمات تولید کنند زیرا در شرایطی که این طرح وارد مراحل دوم وسوم می شود، بهتر می توان با بالا بردن قدرت رقابت کالاهای تولیدی را راحت تر صادر کرد.

دلایل تغییرات قیمت برخی از کالاها



غضنفری در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت قیمت مواد غذایی در بازار گفت: چند گونه تغییر کالاها در کشورمان داریم که با هم متفاوت است که آن تغییر قیمت ها را نباید به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها ارتباط دهیم.



وی افزود: برخی تغییرات قیمت ناشی از تغییرات فصلی است که ما معمولا در محصولات کشاورزی با این مسئله مواجه هستیم. برخی از تغییر قیمت‌ها هم مثل افزایش قیمت اخیر تخم مرغ ناشی از بیماری تنفسی حاد است که در مورد مرغان تخم گذار داشتیم و تعدادی از آنها معدوم شدند که این امر ارتباطی به هدفمند شدن یارانه ها ندارد.



وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: مورد بعدی هم به افزایش قیمت‌های جهانی برمی گردد. در مورد برخی کالاها افزایش قیمت جهانی وجود داشته است که خوشبختانه به دلیل وجود ذخایر بسیار خوب در کشور هنوز این گونه تغییرات قیمتی را به صورت کامل نداشتیم. البته اندکی قیمت ها تغییر کرده که آن هم مدیریت شده است.



غضنفری تصریح کرد: فراموش نکنیم هرگاه که قیمت نفت در سطح بازار جهانی افزایش پیدا می کند، قیمت محصولات پتروشیمی هم افزایش می یابد البته ما یک مصوبه داشتیم که قیمت ها در همان سطح مردادماه امسال باقی بماند. بسیاری از تغییرات اندک قیمت ها چه در مواد غذایی وغیره یک نوسان طبیعی است و نوعی رفتار قابل پیش بینی بازار است و ارتباطی با هدفمند شدن یارانه ها ندارد.



وزیر بازرگانی افزود: خوشبختانه هیچ نوع تورم نگران کننده‌ای از نظر هدفمند کردن یارانه ها نداریم. بررسی ها نشان می دهد؛ قانون هدفمند شدن یارانه ها کاملا توانسته به اهداف خود دست پیدا کند و انبوهی از صرفه جویی ها و کاهش مصرف و کاهش قاچاق کالا با اجرای این طرح رخ داده است و در بازار هم آرامش کامل وجود دارد.