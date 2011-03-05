عملیات احداث پل خلیج فارس با حضور رئیس جمهور آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس سید رضا موسوى گفت: از سال 1351 یکى از اهداف مهم در جنوب کشور احداث پل خلیج فارس بوده است که نهایتا با انتشار اسناد مناقصه پل خلیج فارس در 6 تیرماه 89 و ارسال این اسناد در 1 شهریور ماه سال جارى این مهم تحقق یافت.

وى افزود: در این راستا 15 گروه از شرکت هاى مختلف اسناد مناقصه پل خلیج فارس را خریدارى کردند و 12 گروه اسناد را تحویل داده و توان فنى آنها بررسى شد و در نهایت 6 گروه توانایى حضور در این مناقصه را داشتند، که 6 گروهى که در مناقصه شرکت کردند شامل شرکت CGCC، شرکت CRBC، شرکت کیسون، شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس، شرکت هدایت سرمایه گذارى ایده پارس و شرکت ساختمانى بوده اند.

موسوى گفت: تجربه، سوابق اجرایى، توان مالى و تجهیزات، دانش فنى در شرکت هایى که در مناقصه شرکت کرده بودند بررسى شد و نهایتا شرکت پترو ساحل توسعه خلیج فارس و شرکت هدایت سرمایه گذارى ایده پارس که شرکت هاى داخلى هستند و هر دو آمادگى اجراى پروژه در غالب کنسرسیوم را دارند به عنوان برنده معرفى شدند، برآورد مى شود این پروژه 3 سال به طول انجامد.

وى افزود: از مزایاى پل خلیج فارس باید گفت این پل کریدور و وصل کننده شمال به جنوب است که با توسعه اسکله کاوه، اتوبان و خط راه آهن قشم را به سرزمین اصلى متصل مى کند.

موسوى ادامه داد: مبلغ پیشنهادى براى ساخت پل خلیج فارس 650 میلیون یورو است که 85 درصد آن فاینانس خارجى و 15 درصد جزء تعهدات دولت به شمار مى آید.

وى تصریح کرد: کل جزیره قشم 130 کیلومتر است و 11 کیلومتر نیز عرض جزیره است و خط مرزى آبى کشور از انتهاى کشور در خلیج فارس 12 مایل است که این خط مرزى با ایجاد پل خلیج فارس در جنوب کشور توسعه خواهد یافت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم اظهار داشت: یکى از مزیتهاى این منطقه توسعه خط مرزى آبى خواهد بود که مى تواند در استفاده از منابع نفتى و توسعه ترانزیت و حمل و نقل بسیار موثر باشد.

وى گفت: در بخش توسعه اسکله کاوه ایجاد خط راه آهن به طول 89 کیلومتر از سرزمین اصلى به قشم در نظر گرفته شده است.

موسوى افزود: میزان سرمایه گذارى در این پروژه به صورت فایناس است که میزان سرمایه گذارى در این پروژه 650 میلیون یورو ارزیابى شده است که 150 میلیون یورو آن توسط دولت پرداخت مى شود.

وى تصریح کرد: زمان برگشت سرمایه این پروژه 8 سال و نیم خواهد بود و سازمان منطقه آزاد قشم تضمین کننده برگشت این سرمایه است.

موسوى گفت: اسکله کاوه منحصر به فردترین اسکله در کشور خواهد بود که نیاز به موج شکن و لایروبى نخواهد داشت.

وى افزود: جزیره قشم منحصر به فردترین جزیره به لحاظ تاریخى و گردشگرى و صنایع نفتى کشور است.

وى در خصوص مختصات فنى پل گفت: پل خلیج فارس بین لافت و پهل قرار دارد و نزدیکترین بخش در این قسمت به شمار مى اید که 1800 متر است.

موسوى گفت: ما تلاش خواهیم کرد که از منابع انسانى و توان فنى داخل کشور در ساخت پل خلیج فارس بهره مند شویم.