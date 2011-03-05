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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

الرای فاش کرد:

کمک صهیونیستها به قذافی برای سرکوب مردم

کمک صهیونیستها به قذافی برای سرکوب مردم

یک روزنامه کویتی به نقل از منابع آگاه از کمک رژیم صهیونیستی به قذافی برای سرکوب مردم لیبی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای، منابع آگاه اعلام کردند : تعدادی از کارشناسان اسرائیلی با یک فروند هواپیما اختصاصی چندی قبل در فرودگاه "سرت" برای کمک به رژیم قذافی به منظور سلطه بر شهرهایی که از کنترل این رژیم خارج شده است، پیاده شدند.

این منابع تاکید کردند : این  گروه اسرائیلی شامل نیروهای ویژه ضد شورش هستند که ابزارهای پیشرفته ای در اختیار دارند. این گروه اسرائیلی با میانجیگری یکی از طرفهای بین المللی دوست قذافی صورت گرفته است، این در حالی است که بیشتر کشورهای عربی و غربی از قیام مردمی حمایت می کنند.

منابع مذکور تصریح کردند : قذافی قبلا نیز در حادثه لاکربی از طریق نخست وزیر اسبق ایتالیا دست به دامان اسرائیلی ها شده است.

این منابع خاطر نشان کردند: هدف قذافی درباره بزرگنمایی خطر القاعده ایجاد رعب و وحشت در میان کشورهای منطقه است و سعی دارد این گونه القاء کند که بنیادگرایان اسلامی تهدید کننده جدی هستند.

کد مطلب 1267482

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