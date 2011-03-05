زباله های شهرستان دماوند بازیافت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نورمحمد فردی عصر شنبه در نشستی که به منظور بررسی نحوه بازیافت زباله های شهرستان دماوند تشکیل شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز باید از طریق فناوریهای نوین بازیافت زباله، این به نوعی مشکل را به یک فرصت طلایی مبدل ساخت.

این مسئول با اشاره به اهداف برگزاری نشست مذکور اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست هماهنگی نهادهای مختلف شهرستان جهت برنامه ریزی برای حل مشکل زباله و نگاهی مثبت به طرحهای بازیافت این طلای کثیف است.

وی بیان داشت: بکار بردن واژه طلای کثیف درباره زباله پربیراه نیست چراکه ارزش افزوده ای که می توان از طریق بازیافت این پسماندها وارد عرصه اقتصادی کرد چشمگیر و قابل توجه است.

فردی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: واگذاری امور مختلف به بخش خصوصی از سیاستهای دولت و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و همواره تجربه، موفقیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به بخشهای دولتی را به اثبات رسانده است.

فرماندار شهرستان دماوند از موافقت مدیریت این شهرستان با اجرای طرح بازیافت زباله توسط دو شرکت متقاضی خبر داد و گفت: مدیریت شهرستان دماوند ما با کلیات طرحهای ارائه شده از سوی دو شرکت خصوص موافق است بنابراین شرکتهای مذکور می بایست موارد و مدارک لازم ادارات و نهادهای مربوطه را نیز تامین کنند.

در حال حاضر زباله های شهرستان دماوند در منطقه ای به نام "گندک" جمع آوری شده که دپوی این مواد در منطقه مذکور بهداشت عمومی نواحی مسکونی و آبهای زیرزمینی را با خطراتی جدی مواجه ساخته است اما با اجرایی شدن طرحهای یاد شده می توان از میزان این خطرات تا حد بسیاری کاست.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.