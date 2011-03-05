گردو غبار عربی مدارس چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گردو غبار عربی پس از چندین ماه و در آستانه فصل بهار، آسمان آبی مناطقی از این استان را خاکستری کرد و بار دیگر دانش آموزان مناطق گرمسیری این استان را روانه خانه نمود.

این مهمان ناخوانده، عصر امروز باعث تعطیلی مدارس ابتدایی نوبت عصر شهرستانهای کهگیلویه، گچساران، چرام و بهمئی شد.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان، برای جلوگیری از ایجاد مشکلات تنفسی در دانش آموزان ابتدایی مدارس این مناطق، این تصمیم اتخاذ شده است و در صورت تداوم این وضعیت فردا نیز برخی مدارس تعطیل می شوند.

سال گذشته و همزمان با ورود مستمر گرد وغبار عربی، مسئولان کشور از انجام پروژه هایی برای پیشگیری از این پدیده نامیمون خبر داده بودند اما به نظر می رسد این اقدامات راه به جایی نبرده است.

با این حال بهار و تابستان در پیش است و ضرورت دارد مسئولان برای این معضل همیشگی هرچه سریعتر چاره جویی کنند تا سال نکوی 90 از بهارش پیدا باشد و گردو غبار، چیز دیگری را رقم نزند.