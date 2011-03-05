همه مخالف جنگ افروزی غرب در لیبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگیو رومانو" از تحلیلگران سوئیسی در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" درباره تاثیر انقلاب مردم لیبی علیه رژیم قذافی بر ایتالیا اظهار داشت : بحران رژیم لیبی برای ایتالیا بسیار نگران کننده است. اولین تاثیر منفی که برای رم در پی خواهد داشت مربوط به تامین انرژی می شود. لیبی تا به حال حدود بیست درصد نیاز نفتی ایتالیا و تقریبا چهارده درصد نیاز گازی این کشور را تامین می کرده است.

وی افزود: دومین نگرانی برای ائتلاف حکومتی برلوسکنی مربوط می شود به افزایش احتمالی مهاجران غیر قانونی از آفریقا .

این تحلیلگر سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو به سطح بالای مبادلات تجاری با قذافی اشاره کرد و نوشت : اما در این میان برلوسکنی درک نکرد که قذافی هیچ وقت یک شریک مطمئن نمی تواند باشد. دیکتاتور لیبی همواره از سیاست استعمارگری ایتالیا استفاده می کرد تا خود را به عنوان یک رهبر دلسوز برای ملتش نشان دهد. این روند قسمتی از ایدئولوژی و همزمان ابزار ایده آلی برای وی بود تا قدرتش را حفظ کند.

وی افزود: برلوسکنی می خواست قذافی را جذب خود کند. وی با جدیت تمام اعتقاد داشت که می تواند به خوبی از پس این کار برآید.



رومانو در بخش دیگری از این گفتگو هر گونه مداخله نظامی غرب در لیبی را به معنای شروع یک جنگ سوم بعد از عراق و افغانستان ارزیابی کرد که هیچ کس آن را نمی خواهد.

این تحلیلگر سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا باید حالا یک تصمیم مشابه تصمیم مارشال برای حمایت از دموکراسی های جدید در جهان عرب بگیرد؟ اظهار داشت : اروپا تا به حال دو ابتکار عمل مهم را در منطقه مدیترانه به جریان انداخته است. در سال 1995 شراکت مدیترانه- اروپا را کلید زد و در سال 2007 بعد از انتخاب نیکلا سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه پروژه اتحادیه مدیترانه ای در دستور کار اروپا قرار گرفت.

وی افزود: اما نتیجه این پروژه ها بسیار محدود بود. چنین برنامه هایی تنها زمانی عملی می شوند که پول زیادی در دست باشد. بنابراین تصمیمات مبنی بر دفاع از دموکراسی در جهان عرب از طرف اروپا در چنین شرایطی، بی اساس و بیهوده گویی است

