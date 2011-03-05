عوامل برنامه "یک قبله یک پیامبر" تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما در این مراسم با بیان اینکه برنامه "یک قبله، یک پیامبر" مثالی از رحمت الهی است و توانسته اقشار، اقوام مختلف ایرانی را در طول هفته وحدت با رسانه ملی همراه سازد، خطاب به گروه سازنده افزود: تلاش ما این است که "شبکه یک، شبکه هر ایرانی" از قالب شعار خارج شود و مردم ایران بتوانند خودشان را در شبکه یک ببینند. این کار پیش از این و در برنامه‌های شبکه یک سیما انجام شده است، اما خوبی برنامه شما این بود که با تولید این برنامه توانستید به این شعار رنگ و بوی واقعی بدهید و برنامه ای ارائه کنید که مورد استقبال مردم ایران قرار بگیرد.

فرجی در ادامه برنامه های پخش شده از شهرهای بندر لنگه، بندر ترکمن، زابل و مهاباد را که خارج از مرکز استان بود را شاخص ترین بخش‌های "یک قبله، یک پیامبر" عنوان کرد و گفت: پوشش مناسب و پخش جشن های بزرگ ملی از خواسته های شبکه است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد پخش بیشتر چنین برنامه‌هایی که از شهرستان‌های مختلف به روی آنتن می‌رود باشیم. برنامه‌هایی که بی‌شک مورد استقبال عموم مردم ایران قرار می‌گیرد.

رحمان فغان مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در این مراسم گفت: من از نزدیک در بندرعباس شاهد تلاش دوستان سازنده این برنامه بودم که با وجود تمام مشکلات پیش رو برنامه ای شایسته را به مردم عرضه کردند. در طراحی برنامه‌های گروه پیش بینی کرده‌ایم که یک باکس ثابت برای پخش برنامه ای مثل "شبکه یک، شبکه هر ایرانی" در هر هفته داشته باشیم.

غلامرضا بختیاری تهیه کننده برنامه "یک قبله، یک پیامبر" با تشکر از نگاه مثبت مدیر شبکه به این برنامه و تقدیر ایشان از عوامل برنامه گفت: تمام تلاش گروه سازنده برنامه ارائه کاری خوب و تماشاگرپسند بوده و برای رسیدن به این مهم اعضای گروه از هیچ اقدام مثبتی برای بهتر شدن برنامه فروگذار نبوده‌اند.

در پایان این مراسم، مدیر شبکه یک سیما با اهدای لوح یادبود از زحمات گروه سازنده برنامه "یک قبله، یک پیامبر" تقدیر کرد.