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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

6 هزار واحد مسکن مهر در خوزستان به بهره برداری رسید

6 هزار واحد مسکن مهر در خوزستان به بهره برداری رسید

اهواز - خبرگزاری مهر: با حضور معاون اول رئیس جمهور 6 هزار طرح مسکن مهر خوزستان به صورت نمادین با افتتاح 259 واحد در ماهشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز عصر شنبه با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و علی نیکزاد وزیر مسکن پروژه 259 واحدی مربوط به تعاونی مسکن مهر نیروی دریایی سپاه ماهشهر به نمایندگی از شش هزار واحد مسکونی در سراسر استان خوزستان افتتاح شد.

از این شش هزار واحد، چهار هزار و 500 متعلق به شهرهای بالای 25 هزار نفر و هزار و 500 واحد متعلق به شهرهای زیر 25 هزار نفر است.

همچنین بیمارستان 32 تختخوابی هندیجان که عملیات ساخت آن از 10 سال پیش آغاز شده بود صبح امروز با حضور وزیر مسکن در این شهرستان افتتاح شد.

70 درصد کارهای اجرایی این بیمارستان در سه سال اخیر اجرایی شده است.

کد مطلب 1267489

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