تعداد محیط بانان کشته شده در سال جاری به 6 نفر رسید

علیرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با کشته شدن این چهار محیط بان کردستانی که در مناطق آزاد و در حین ماموریت در روستای دوشان کردستان کشته شده اند تعداد کشته شده ها به 6 نفر در یکسال گذشته رسید.



وی تاکید کرد: این محیط بانان با گلوله به رگبار بسته شده اند و هنوز معلوم نیست چه گروهی و با چه قصدی این جنایت را انجام داده است.

وی اظهار داشت: یگان حفاظت مدتها پیش از اداره گارد محیط زیست جدا شده و مدیریت فیزیکی دیگر در حوزه نظامی با مسئولیت محیط زیست نیست.

همچنین خیر الله مرادی مدیرکل محیط زیست استان کردستان نیز با تائید کشته شدن چهار محیط بان این اداره کل در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر گفت: محیط بانان در مناطق آزاد و در زیستگاهایی غیر حفاظت شده کشته شده اند.

در 6 ماه گذشته و بعد از آنکه مدیریت فیزیکی گارد محیط زیست از این سازمان جدا شد و در اختیار فرماندهان دیگر قرار گرفت، با این جنایت تعداد محیط بانان کشته شده در یکسال گذشته به 6 تن و در طول دوران محیط زیست به 110 محیط بان رسید که نشان دهنده عدم امنیت کافی محیط بانان زحمت کش محیط زیست است.



این چهار مامور محیط بانی با حکم ماموریت اداری و در حین انجام وظیفه در روستای دوشان در نزدیکی شهر سنندج توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و به شهادت رسیدند.



در این حادثه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان به شهادت رسیدند. تا کنون هیچ گروه و یا فردی مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده نگرفته و اظهار نظری نیز از سوی مسئولان امنیتی و انتظامی استان کردستان منتشر نشده است.