سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 600 درصد رشد یافت

محمدرضاپورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور از 0.5 درصد به 3 درصد رسیده است که شاهد جهش بالقوه علمی در کشور خواهیم بود.

عضوشورای عالی بورس ضمن اشاره به اهمیت و شرایط فضای اقتصادی جهانی اظهار داشت: با توجه به سرعت دگرگونی در علم و تکنولوژی و نقش اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری در تحولات جهانی، پیش بینی می شود حاکمان اصلی جهان در آینده دولتها و ملتهایی باشند که در چرخه علم و تکنولوژی و بالطبع تحقیقات بیشترین برنامه ریزی، حمایت و هزینه کرده باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: با شرایط موجود و جهش های علمی به وجود آمده در کشور، تمام دغدغه نظام در جهت حضور در عرصه علمی جهانی است که نقش و مسولیت اساتید، دانشجویان و نخبگان کشور را دو چندان می کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز شاهد وجود خلاء ارتباط علمی و پژوهشی بین مراکز علمی و دانشگاهی با مراکز صنعتی و اقتصادی کشور هستیم که با توجه به فضای روبه رشد اقتصادی کشور و برنامه چشم انداز 20 ساله باید در اولویت قرار گیرد.

پورابراهیمی همچنین ضمن اشاره به فضای اقتصادی استان کرمان گفت: استان کرمان به عنوان یکی از مهم ترین استان های موپر در عرصه اقتصادی کشور با دار بودن پتانسیل های بالقوه خدادادی هنوز در جایگاه شایسته خود قرار نگرفته است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از تمامی طرح های پژوهشی، کرسی های پژوهشی، ثبت اختراعات و تجاری سازی اختراعات به عنوان سیاست های اصلی صندوق به طور ویژه رسیدگی و پیگیری خواهد کرد.