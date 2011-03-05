به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "وقتمون کمه" در گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران به تهیه‌کنندگی کاظم احمدزاده و کارگردانی فرید شب‌خیز و ناظر کیفی گودرز عزیزی ساخته می‌شود.

برنامه "وقتمون کمه" هر روز به جز پنج شنبه‌ها به مدت سه تا پنج دقیقه تولیدی و جمعه‌ها به صورت زنده با ساختار جنگ‌گونه، موضوعاتی که در طول هفته مطرح شده است را به مدت 90 دقیقه با اجرای سید کاظم احمدزاده و محمود شهریاری و گزارشگری هومن عبداللهی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

پخش وله‌های جذاب و دیدنی، گزارش‌های مردمی، مسابقه و ... از بخش‌های دیگر برنامه است.