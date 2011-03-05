برخورد قانونی با تخلفات رانندگی در گلستان 5 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر شننبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، برقراری نظم و انضباط ترافیکی و حرکت در جهت کاهش تصادفات را یکی از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی عنوان کرد.

و ی گفت: به همین منظور استقرار اکیپ های راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در معابر درون شهری و برون شهری امسال پنج درصد افزایش داشته است.



فرمانده انتظامی گلستان شرایط مساعد جوی و فراهم بودن محیط برای افزایش سفرهای شهروندان به خصوص در تعطیلات بین هفته را در افزایش تصادفات موثر دانست و گفت: حجم سفرهای شهروندان امسال نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بوده است.



سردار عطایی، 40 درصد تصادفات فوتی در استان گلستان را موتورسیکلت سواران عنوان و ابراز امیدواری کرد در سال جدید با همکاری مردم و تلاش مجموعه انتظامی استان شاهد کاهش تصادفات در استان باشیم.



فرمانده انتظامی گلستان به افزایش 10 درصدی رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس و کاهش 40 درصدی انتقاد از عملکرد کارکنان اشاره کرد و افزود: میزان پیشنهادات رسیده به دفاتر نظارت همگانی نیز طی این مدت 10 درصد افزایش داشته است.



وی از آمادگی پلیس گلستان در آستانه طرح نوروزی در سال جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: امنیت مسافران و کاهش تصادفات از مهمترین اهداف رزمایش بزرگ پلیس در طرح نوروزی خواهد بود.