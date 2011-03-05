چهارمین جشنواره "فکر برتر" در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجید متقی طلب ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه طی سالهای گذشته سه دوره جشنواره فکر برتر در گیلان برگزارشده است، افزود: امسال این جشنواره در قالب استانهای شمالی در رشت ایجاد می شود.

وی همچنین اعلام کرد: امسال مقرر شده بود که کشورهای حاشیه خزر در این جشنواره مشارکت داشته باشند متاسفانه به دلیل عدم همراهی برخی دستگاهها به ویژه دستگاههای که در حوزه برون مرزی فعالیت دارند مثل نمایندگی وزارت خارجه با پارک علم و فناوری گیلان، این برنامه عملی نشد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با تاکید براینکه جشنواره فکر برتر در قالب کشورهای حاشیه خزر در آینده برگزار خواهد شد، گفت: ایجاد شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی براساس مصوبه کمیته علم و فناوری کشورهای اسلامی در گیلان این مهم ظرفیت مناسبی برای پوشش دادن کشورهای اسلامی و حاشیه خزری است.

وی بر لزوم نهادینه سازی دستگاههای علمی، آموزشی و پژوهشی استان برای حضور پررنگ در این جشنواره یادآور شد: در این راستا کلیه مدیران آموزش و پرورش مناطق استان، مدیران گروههای آموزشی و همچنین دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی دعوت به عمل آمده تا مخاطبان اصلی در نمایشگاه حضور پررنگ تری داشته باشند.

متقی طلب خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر وزارت علوم از سایر وزارتخانه ها برای شرکت دراین جشنواره دعوت شده تا ضمن آشنا شدن با توانمندی های استان تفاهمنامه های همکاری نیز امضاء شود.

وی با اشاره به اینکه از سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری نیز برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده است، افزود: بخش حقوقی و فن بازار پارک علم و فناوری استان فعال خواهد شد تا هرکسی که علاقه مند باشد در این حوزه سرمایه گذاری کند، فناور و صاحب ایده به سرمایه گذار معرفی و زمینه های ارتباط نیز فراهم شود.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان یکی از مولفه های مهم جشنواره را اطلاع رسانی مناسب دانست و گفت: در روز اختتامیه این جشنواره ازفعالان عرصه اطلاع رسانی درحوزه علم و فناوری تجلیل خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه طی ماههای اخیر در داخل کشور چند اتفاق خیلی مهم افتاد که می تواند ایران را متحول کند، افزود: یکی تشکیل تیمی در کشور تحت عنوان گروه تدوین کننده الگویی اسلامی - ایرانی پیشرفت بود و هدف این طرح بحث توسعه و پیشرفت در کشور نهادینه و بصورت موثر پیگیری شود.

متقی طلب همچنین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید کردند تا سال 1404، بیست درصد تولید ناخالص ملی باید از طریق فعالیت های علم و فناوری تامین شود، اظهارداشت: اگر این مهم اتفاق بیفتد ایران در زمره کشورهای پیشرفته قرار می گیرد.

وی از تصویب لایحه شرکتهای دانش بنیان در مجلس خبرداد و گفت: این لایحه هم اکنون به تائید شورای نگهبان رسیده و دولت نیز برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به اینکه امسال این لایحه عملیاتی می شود، افزود: براساس این لایحه دولت سه میلیارد دلار در قالب صندوق های نوآوری اختصاص می دهد و بین 30 تا 40 هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور شکل می گیرد.

وی با اعلام اینکه اساس این شرکتها بیشتر برمبنای علم و فناوری و نوآوری است، یادآوردشد: آن چیزی که در قالب این لایحه در حال شکل گرفتن است نوآوری مبتنی بر فناوری می باشد.

چهارمین جشنواره فکر برتر از 16 تا 19 اسفندماه سال جاری با نمایش بیش از 100 دستاورد علم و فناوری در رشت برگزار می شود.