باطن اصفهان بدلیل کمبود بودجه همچون ظاهرش زیبا نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها عصر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه بر مبنای شاخص ها در نظر گرفته می شود، در اختصاص بودجه در حق اصفهان ظلم شده و بودجه در نظر گرفته شده جوابگوی شاخصهای تعریف شده در اصفهان نیست.

وی با اشاره به اینکه ظاهر اصفهان زیبا است از این رو همه تصور می کنند شهر برخورداری است، تصریح کرد: اصفهان در باطن و عمق خود با مشکلات زیادی روبرو است و قرار بود بودجه جهت بررسی به شورای عالی استان ها فرستاده شود ولی متاسفانه بودجه ارائه نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: کمبود آب یکی از مهم ترین معضلاتی شهر اصفهان است و در صورتی که 500 میلیارد تومان اوراق برای پروژه بهشت آباد به فروش برسد می توان این طرح بزرگ را اجرایی کرد.

وی در ارتباط با پروژه نقش جهان گفت: برای ورزشگاه نقش جهان 8 میلیارد تومان در نظر گرفته شده این درحالی است که این پروژه به 30 تا 40 میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد.



غیر اصفهانی ها سهم بیشتری در خرید اوراق مشارکت داشتند



عباس حاج رسولیها شنبه با بیان اینکه استقبال مردم کشور در خرید اوراق مشارکت جهت احیای بافت فرسوده فاز دوم میدان امام علی(ع) و همت آباد بسیار گسترده و پرشور بوده است، اظهار داشت: اوراق این دو پروژه در طی دو روز به فروش رفت.

وی با اشاره به اینکه به دنبال فروش اوراق مشارکت پروژه امام علی و همت اباد غیر اصفهانی ها سهم بیشتری در خرید اوراق مشارکت داشتند، افزود: یک سوم از این اوراق در اصفهان و دو سوم توسط شهروندان شهرهای دیگر خریداری شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: سود این اوراق در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و استثنایی است و با توجه به این که طرح‌های یاد شده از طرح‌های بسیار پرسود به شمار می‌روند لذا عرضه این اوراق با استقبال گسترده مردم رو به‌رو شده است.

وی خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح مبالغ ناشی از فروش این اوراق، احیای فاز دوم میدان امام علی (ع) و بافت فرسوده همت آباد سریعتر انجام خواهد شد.