65 درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدجواد صدق عصر شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تمام کمکهای مردمی به کمیته امداد در سال جاری 23 میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: در 11 ماهه گذشته 925 میلیارد ریال مجموعه خدمات به افراد تحت پوشش کمک شده است که در صورت محقق شدن تعهدات کمیته امداد خدمات ارائه شده به 125 میلیارد تومان به افراد تحت پوشش میرسد.
وی افزود: تعداد 6 هزار فقره جهیزیه به خانوادههای تحت حمایت به ارزش 32 میلیارد ریال تاکنون پرداخت شده است که در آینده افزایش پیدا میکند.
صدق تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته 23 میلیارد تومان از محل درآمدهای محلی استان اصفهان جمعآوری شده که در سرفصلهای مختلفی از جمله درمان، آموزش، مسکن، اشتغال و خودکفایی هزینه شده است.
وی خدمات ارائه شده در حوزه عمران و خدمات عمرانی را 4 میلیارد ریال و به 6 هزار خانوار دانست و افزود: در حوزه درمان 55 میلیارد ریال، در حوزه فرهنگی 16 میلیارد ریال به هزار و 800 دانش آموز و دانشجو بوده است که پنج هزار و شش نفر آنها دانشجو و مابقی دانش آموز بودهاند.
340 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خصوص وامها و تسهیلات بانکی ارائه شده به افراد تحت پوشش گفت: 340 میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به صورت وامهای قرضالحسنه و بانکی با سود 4 درصد به افراد تحت پوشش کمیته امداد ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز سرانه دقیقی برای هر فرد ارائه نشده است، گفت: سه هزار بن کارت خرید کالا با همکاری سازمان رفاه و تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش در پایان سالجاری توزیع میشود.
صدق با بیان اینکه در اصفهان 10 هزار یتیم تحت پوشش وجود دارد، افزود: 30 هزار حامی از افراد تحت پوشش حمایت میکند که حداقل حامی برای هر یتیم تحت پوشش را میتوان سه نفر به ازا هر یتیم دانست.
وی افزود: به طور متوسط دریافتی از حامیان برای هر فرد ماهیانه 41 هزار و 400 تومان به غیر از اعتبارات دولتی است که تاکنون این کمکها را میتوان 5 میلیارد تومان به هر سرفصل مختلف دانست.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه کمیته امداد فرصتی را ایجاد میکند که زمینه اشتغال با آموزشهای لازم فراهم و تسهیلات در اختیار افراد تحت پوشش قرار داده شود، افزود: در ورودیهای کمیته امداد از همان ابتدا با هدف توانمندی و خودکفایی با افراد کار میشود تا هیچ کسی به جز افراد بیسرپرست یتیم و از کار افتاده مستمری بگیر دائمی کمیته امداد نباشد.
وی به زمینههای ایجاد خودکفایی در کمیته امداد اشاره کرد و بیان داشت: همه جنبههای خودکفایی یک فرد تحت پوشش سنجیده و در هر کجا که نیاز به کمک مالی باشد وام و هر کجا که نیاز به آموزش مهارت باشد به فرد کمک میشود که توانمند و خودکفا شود.
67 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه شدند
صدق به ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان 67 هزار نفر بیمه شده اشاره کرد و گفت: در 11 ماهه گذشته 5 میلیارد و 500 میلیون تومان خدمات درمانی به 67 هزار نفر در هر خانواده ارائه شده است که بیمه درمانی و مکمل هزینههای جانبی را شامل میشود.
وی یکی از برنامههای اصلی کمیته امداد را توانمندسازی خانوادهها دانست و اضافه کرد: هرساله کمیته امداد برنامههای ویژهای را در این خصوص ارائه میکند که ابتدا به ساکن با توجه به استعداد نسبی اشتغال فراهم و در کنار آن خدمات دیگری ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: در استان اصفهان طی 11 ماهه گذشته 3 هزار و 695 فرصت شغلی در کمیته امداد ایجاد شده که جهت ایجاد این تعداد فرصت شغلی 25 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است و تنها 15 هزار پرونده خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.
وی با اشاره به اینکه از دهه 70 تاکنون در کمیته امداد استان اصفهان 45 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، گفت: در سال جاری، نزدیک 65 درصد از خانوارها که شامل سه هزار و 450 نفر بوده، خودکفا شدهاند.
صدق گفت: در سالجاری 10 درصد مددجویان تحت پوشش خودکفا و تعداد 4 هزار و 700 پرونده افراد تحت پوشش با ایجاد فرصتهای شغلی گوناگون کاهش پیدا کرده است و تحت بیمه تامین اجتماعی رفتهاند.
برای 4400 نفر افراد تحت پوشش اشتغال ایجاد شده است
وی به زمینههای اشتغال اشاره کرد و افزود: تاکنون برای چهار هزار و 400 نفر اشتغال ایجاد شده و 219 درصد از تعهدات نیز انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خاطرنشان کرد: 450 فقره مسکن برای افراد تحت پوشش خریداری و احداث شده است که دو میلیارد و 700 میلیون تومان آن از محل اعتبارات تخصیص یافته به کمیته امداد و به صورت وام شش میلیونی و سه میلیونی پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: چهار هزار انشعاب رایگان از مصوبات دولت در زمینه آب، برق و گاز در اختیار افراد تحت پوشش قرار داده شده و نیز چهار هزار مورد تعمیرات کلی در زمینه ساخت حمام و آشپزخانه سرویس بهداشتی خانوارهای تحت پوشش در زمینه عمرانی انجام شده است.
صدق گفت: در زمینه خدمات فرهنگی، یک میلیارد و 600 میلیون تومان خدمات فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان در راستای خودکفایی انجام شده است که برنامههای آموزشی از جمله این موارد است.
وی به مشارکتهای مردمی و کمیته امداد اشاره و بیان داشت: مردم اصفهان با هر فراخوان کمکهای خود را در جشن عاطفهها، نیکوکاری، اکرام ایتام در ماه رمضان و کمکدهی به محرومین پاکستان و دیگر برنامههای مناسبتی و مشارکتی شرکت داشتهاند که در کل 230 میلیارد تومان بوده است.
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