محمد عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون بیشترین بخش از اقتصاد کشور دولتی است، گفت: سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر تغییر این رویکرد به سمت اقتصاد مردمی تاکید دارد.

وزیر تعاون اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات خوبی از جمله واگذاری سهام عدالت و سهام شرکت ها در بورس فراهم شده است و تدریجا اقتصاد در حال واگذاری به مردم است.

عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون می توانیم بگوییم که اگر 30 درصد اقتصاد کشور در اختیار مردم است، 10 درصد آن در قالب تعاون است، تصریح کرد: طی سال های اخیر نیز یک مطالبه ای در کل اقتصاد کشور مبنی بر افزایش سهم 25 درصدی تعاونی ها به وجود آمد و در حال دنبال شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعاونی های مسکن و مصرف در دهه 60 خوب عمل کردند ولی کمتر در حوزه هایی مانند اعتبار توفیق داشته اند اما در چند سال اخیر نگرش ها به خوبی فرق کرده است و در یک مقطعی تعاونی ها در توزیع عادلانه منابع اقدامات خوبی داشته اند.

به گفته وزیر تعاون، بررسی ها نشان می دهد که 3 تا 4 درصد از کل تعاونی های مسکن کشور شکست خورده اند ولی چون اینها با گروه های مختلفی از مردم در ارتباط هستند در اینگونه مواقع مشکلاتی به وجود می آید و می شود لاینحل.

عباسی ادامه داد: اما در مجموع در این بستر اقدامات خوبی شده است به نحوی که در این فاصله 165هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که حدود 75 هزار تعاونی مربوط به سال های اخیر است که باید گفت از بیش از 60 سالی که تعاون به کشور ما وارد شده است، حدود نیمی از آن فقط در سال های اخیر است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ورود رو به افزایش فارغ التحصیلان به صحنه بازار کار در چند سال اخیر احساس شده است که جمعیت بیکاران در این گروه رو به رشد است؛ بنابراین جریانی از تعاونی های جدید به صورت تعاونی های دانش بنیان ایجاد شدند.

وزیر تعاون اظهار داشت: هم اکنون نتیجه عملکرد تعاونی های مسکن نشان دهنده موفقیت بالای 90 درصدی آنها است به نحوی که از این طریق 2 میلیون اشتغال تعاونی نیز در کشور ایجاد شده است.

عباسی بیان داشت: با اینکه اقتصاد کشور ما 3 وجهی بوده است ولی تاکنون حساب های تعاونی های از دو بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ملی جدا نشده است و وقتی در آمار گمرک بررسی صورت می گیرد هیچ نشانی از عملکرد تعاونی ها وجود ندارد.

وی افزود: از این رو در دولت تصویب شد که حساب ها و عملکردهای بخش تعاون از دو بخش خصوصی و دولتی جداگانه محاسبه شود تا بتوان سهم آن را مشخص کرد.