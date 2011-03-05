حجم تردد در جاده های گلستان در ایام نوروز بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی عصر شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز طرح نوروزی پلیس از فرماندهان و مسئولان انتظامی خواست از هم اکنون نسبت به اجرایی کردن مصوبات طرح نوروزی اقدام کنند.
وی افزایش گشتهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی در اجرای طرح نوروزی را موجب آرامش و امنیت خاطر مسافران عنوان کرد و افزود: حضور پلیس آرامش شهروندان را به دنبال دارد.
سرهنگ دارایی کاهش تصادفات رانندگی را یکی از مهمترین اهداف طرح نوروزی در ابتدای سال دانست و گفت: با توجه به حجم بالای تردد در سطح جاده ها حضور موثر پلیس و برخورد با تخلفات رانندگی می تواند به هدف بزرگ نیروی انتظامی که همان کاهش تصادفات است کمک کند.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه سرهنگ "حسنی" رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و سرهنگ "مهری" فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گزارشی از برنامه های انتظامی استان در طرح نوروزی را تشریح کردند.
گفتنی است، طی این عملیات متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد
نظر شما