حجم تردد در جاده های گلستان در ایام نوروز بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی عصر شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز طرح نوروزی پلیس از فرماندهان و مسئولان انتظامی خواست از هم اکنون نسبت به اجرایی کردن مصوبات طرح نوروزی اقدام کنند.

وی افزایش گشتهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی در اجرای طرح نوروزی را موجب آرامش و امنیت خاطر مسافران عنوان کرد و افزود: حضور پلیس آرامش شهروندان را به دنبال دارد.

سرهنگ دارایی کاهش تصادفات رانندگی را یکی از مهمترین اهداف طرح نوروزی در ابتدای سال دانست و گفت: با توجه به حجم بالای تردد در سطح جاده ها حضور موثر پلیس و برخورد با تخلفات رانندگی می تواند به هدف بزرگ نیروی انتظامی که همان کاهش تصادفات است کمک کند.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه سرهنگ "حسنی" رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و سرهنگ "مهری" فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گزارشی از برنامه های انتظامی استان در طرح نوروزی را تشریح کردند.

کارگاه ساخت آب اسید تقلبی در "علی آباد کتول" پلمپ شد

براساس اعلام انتظامی گلستان، مأموران انتظامی شهرستان "علی آباد کتول" استان گلستان در بازرسی از یک کارگاه خانگی مردی که آب اسید تولید می کرد 3 هزار و 540 لیتر آب اسید تقلبی کشف و ضبط کردند.

خبری از طریق منابع مردمی در اختیار مأموران انتظامی "علی آباد کتول" قرار گرفت که از طریق آن مأموران مطلع شدند مردی با راه اندازی کارگاه خانگی اقدام به تولید آب اسید تقلبی می کند.

در پی کسب این خبر بلافاصله اکیپی از مأموران با هما هنگی ماموران اداره تعزیرات این شهرستان و اخذ مجوز از مقام قضایی در بازرسی از کارگاه وی سه هزار و 540 لیتر آب اسید تقلبی کشف و ضبط کردند.



گفتنی است، طی این عملیات متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد