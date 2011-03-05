چهار بازیکن پیکان و نفت تست دوپینگ دادند/ بازیکنان پیکان ممنوع المصاحبه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال هماهنگی‌های صورت گرفته، ماموران کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال با حضور در ورزشگاه دستگردی در پایان دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پیکان قزوین از دو بازیکن تیم پیکان و دو بازیکن تیم نفت آزمایش دوپینگ گرفتند.

بر این اساس از تیم پیکان رحمان رضایی و الونگ الونگ و از تیم نفت تهران محمدرضا نیک نهالی و ناصری بازیکنانی بودند که تست دوپینگ دادند.

رحمان رضایی که در دقیقه 83 نیمکت تیمش را ترک و به رخکتن رفته بود دلیل این مسئله را حضور در محل اخذ آزمایش دوپینگ عنوان کرد.

از سوی دیگر طبق اعلام کادر فنی تیم پیکان بازیکنان این تیم از انجام مصاحبه با خبرنگاران منع شدند که این مسئله باعث اعتراض خبرنگاران حاضر در ورزشگاه دستگردی شد.

دیدار تیم‌های نفت تهران و پیکان قزوین در هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری 4 بریک تیم تهرانی به اتمام رسید.