جواد نوروز بیگی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: گروه فیلمبرداری، هشتم اسفندماه برای ادامه کار با حضور بازیگران حسین یاری و مهراوه شریفی‌نیا و جمعی از عوامل راهی ترکیه شدند و 19 اسفندماه به تهران باز می‌گردند. حسن حسندوست تدوین فیلم را به تازگی آغاز کرده است.

مهراوه شریفی‌نیا در نمایی از فیلم سینمایی "یک سطر واقعیت"

فیلمبرداری این فیلم 12 بهمن‌ماه در تهران آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، همایون ارشادی و شهرام شکیبا دیگر بازیگران این فیلم هستند.

از عوامل تولید "یک سطر واقعیت" می‌توان به فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی صدابردار، فرشته مهدی‌زاده مدیر تولید، داریوش جهانگیری دستیار برنامه‌ریز و کارگردان و محمدرضا قومی طراح گریم اشاره کرد.

علی وزیریان گرافیست و کارگردان ساخت فیلم‌های سینمایی "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" را در کارنامه دارد.