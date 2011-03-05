کیفیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی جوانان در روستاهای قزوین ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احسان مقدم در سومین سفر خود به مناطق روستایی روز شنبه در جمع جوانان روستای عصمت آباد از توابع شهرستان بوئین زهرا اظهار داشت: در سال آینده مهم ترین رویکرد سازمان اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان روستایی خواهد بود تا استعدادهای این جوانان بیشتر شناخته شود.

وی با بیان اینکه مسئولان اجرایی در اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نباید در شهرها متمرکز شوند، افزود: با توجه به پتانسیل جوانان روستایی از مسئولان محترم درخواست می کنیم اقدامات فرهنگی و اجتماعی مجموعه های خود را به سمت روستاها سوق دهند.

مقدم با بیان اینکه جوانان روستایی منشا تامین نیروی انسانی در جامعه هستند گفت: جوانان منبع ذخیره اصلی فرهنگی در جامعه هستند و نگاه مسئولان به این قشر باید بیشتر شود.

مشاور استاندار قزوین با اشاره به سفرهای روستایی تصریح کرد: از بدو ورود به استان و قبول مسوولیت، مبنای کار خود را بر تعامل و ارتباط با جوانان روستایی گذاشته ایم، چرا که رویکرد اصلی ما حمایت از جوانان روستایی است و تاکنون فعالیت های بسیاری برای جوانان در شهرها انجام شده است و ادامه این روند نباید ما را از فعالیت برای جوانان روستایی غافل کند.

مقدم خطاب به جوانان روستایی گفت: شما جوانان روستایی باید از ارکان اصلی سازمان باشید و آن را هدایت کنید چراکه ما به تفکر و ایده های شما نیازمندیم.

وی با تاکید بر شناسایی پتانسیل و ظرفیت های جوانان روستایی خاطرنشان کرد: جوانان با ایجاد تشکل های خصوصی و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی می تواند ظرفیت های خود را نشان دهند و با ایجاد سمن در روستاها تا سازمان جوانان زمینه حمایت از برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جوانان را پیدا خواهد کرد.

مقدم یادآور شد: سازمان ملی جوانان استراتژی کلی کار را در قالب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی کرده است و از فعالیت های مرتبط با ازدواج، هویت و اوقات فراغت حمایت می کند.

وی با اشاره به افتتاح شبکه فعالین ازدواج ( شفا ) در استان اظهار داشت: شفا با هدف فراهم کردن زمینه های ازدواج آسان برای جوانان آغاز به کار کرده است و امیدواریم با ایجاد دفاتر این شبکه در سطح استان بتوانیم گام موثری در این راستا برداریم.

مشاور استاندار قزوین گفت: بعد از افتتاح شفا طی جلسه ای از فرمانداران محترم خواسته شده است تا فعالیت این شبکه در سطح استان گسترش یابد.

وی همچنین به آغاز فعالیت خبرگزاری برنا با رویکرد جوان اشاره و تصریح کرد: جوانان روستایی که علاقه مند به فعالیت های رسانه ای هستند می توانند در قالب خبرنگار افتخاری در این خبرگزاری فعالیت و اخبار روستاهای خود را منعکس کنند.

مقدم اظهار امیدواری در سفربه مناطق مختلف شهری و روستایی استان قزوین پیشنهادات، انتقادات و مشکلات جوانان روستایی جمع آوری شود تا از تفکر جوانان در راهبرد اهداف سازمان استفاده شود.

در ادامه علی بخشی رئیس شورای اسلامی روستای عصمت آباد با تاکید بر حفظ ارتباط با جوانان روستایی گفت: تاکنون مسئولان کمتر در روستاها برنامه های فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی اجرا کرده اند که این سیاست باید تغییر کند چراکه ارتقاء کیفیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان روستایی نتایج مثبتی خواهد داشت.

بخشی با بیان اینکه جوانان روستایی توانمندی و استعدادهای زیادی دارند که نیازمند تامین امکانات مناسب است اظهارداشت: جوانان روستایی در زمینه های علمی و فرهنگی دارای توانمندی هایی بسیاری هستند که مسئولان با سرمایه گذاری بیشتر برروی آنها می توانند از این توانمندی ها برخوردار شوند.

در ادامه مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جوانان روستا بازدید و با خانواده شهید مرتضی زهرایی دیدار و گفتگو کرد.

