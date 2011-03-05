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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۱

حسینی محمدی خبر داد:

توزیع میوه نوروزی از 17 اسفند در بوشهر آغاز می شود

توزیع میوه نوروزی از 17 اسفند در بوشهر آغاز می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: عرضه میوه نوروزی شامل پرتقال و سیب درختی ذخیره سازی شده از 17 اسفندماه همزمان با آغاز فعالیت نمایشگاه بهاره در بوشهر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی عضر شنبه در نشست با خبرنگاران بدون اشاره به قیمتهای میوهای ارائه شده، اظهار داشت: این میوها در مراکز از پیش تعیین شده در بازار عرضه خواهد شد.

وی در خصوص عرضه گوشت مرغ نیز گفت: مرغ هم اکنون با قیمت دو هزار و 950 تومان در حال عرضه است و متناسب با افزایش تقاضا جایگاهها عرضه توسعه و تقاضای مصرف کنندگان به هر میزان پاسخ داده خواهد شد.

حسینی محمدی با اشاره به طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و شب عید گفت: این طرح نظارتی در قالب یک طرح مشترک با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، مجمع امور صنفی ،اتحادیه های صنفی و ناظرین افتخاری در سراسر استان از ابتدای اسفندماه ماه سال جاری در دو مرحله مقدماتی و عملیاتی آغازشده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه 80 بازرس صنف و بیش از 150 ناظر افتخاری سازمان بازرگانی را در اجرای این طرح یاری می کنند، اظهار داشت: امید می رود در اجرای این طرح مردم و ناظران افتخاری ما در تنظیم و کنترل بازار کمک کنند.

وی یادآور شد: ستاد خبری سازمان بازرگانی از طریق تلفن 124 و سامانه ارتباطی 30006124 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات، شکایات و پیشنهادات مردمی است.

کد مطلب 1267512

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