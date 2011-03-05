توزیع میوه نوروزی از 17 اسفند در بوشهر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی عضر شنبه در نشست با خبرنگاران بدون اشاره به قیمتهای میوهای ارائه شده، اظهار داشت: این میوها در مراکز از پیش تعیین شده در بازار عرضه خواهد شد.

وی در خصوص عرضه گوشت مرغ نیز گفت: مرغ هم اکنون با قیمت دو هزار و 950 تومان در حال عرضه است و متناسب با افزایش تقاضا جایگاهها عرضه توسعه و تقاضای مصرف کنندگان به هر میزان پاسخ داده خواهد شد.

حسینی محمدی با اشاره به طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و شب عید گفت: این طرح نظارتی در قالب یک طرح مشترک با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، مجمع امور صنفی ،اتحادیه های صنفی و ناظرین افتخاری در سراسر استان از ابتدای اسفندماه ماه سال جاری در دو مرحله مقدماتی و عملیاتی آغازشده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه 80 بازرس صنف و بیش از 150 ناظر افتخاری سازمان بازرگانی را در اجرای این طرح یاری می کنند، اظهار داشت: امید می رود در اجرای این طرح مردم و ناظران افتخاری ما در تنظیم و کنترل بازار کمک کنند.

وی یادآور شد: ستاد خبری سازمان بازرگانی از طریق تلفن 124 و سامانه ارتباطی 30006124 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات، شکایات و پیشنهادات مردمی است.