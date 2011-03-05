به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی در پایان دیدار تیمش برابر نفت تهران گفت: بازی را بد شروع کردیم و همین مسئله باعث شد نفت با دو گل از ما جلو بیفتد. این مسئله کارمان را سخت کرد تا در نهایت نتوانیم گل‌های عقب افتاده را جبران کنیم و بازی را به حریف واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: نباید باخت را توجیه کنیم بد بودیم و باختیم اما در این هفته باید بیشتر روی کارهای روحی روانی کار کنیم و در دیدارهای آینده امتیازات حساس را از دست ندهیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان خاطرنشان کرد: آن روز که هفت امتیاز داشتیم به بقا در لیگ امیدوار بودیم چه برسد به امروز که 25 امتیاز کسب کرده‌ایم.

وی در خصوص دلایل ناکامی تیمش برابر نفت تهران گفت: شاید به علت حساسیت‌های بازی بازیکنان‌مان نتوانستند قابلیت‌های خود را بروز دهند اما من همچنان امیدوار و مطمئنم که پیکان در لیگ برتر می ماند.

علیدوستی ادامه داد: ما بعد از هر پیروزی، یک شکست می خوریم. باید با آنالیز این مسئله و رفع مشکلات موجود روندی صعودی را بر تیم حاکم کنیم. همچنین با بررسی فنی دلایل شکست و تقویت نقاط ضعف در تمرینات با قدرت بیشتری در دیدارهای آینده به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در پایان در مورد دلیل نیمکت نشینی رحمان رضایی و اینکه چرا این بازیکن در دقیقه 83 نیمکت را ترک کرد گفت: صحیح نیست من در مورد یک بازیکن صحبت کنم زیرا ما یک گروهیم و هر بازیکنی آماده‌تر باشد در ترکیب قرار می گیرد. البته باید بگویم رحمان به علت تست دوپینگ زودتر به رخکتن رفت.

دیدار تیم‌های نفت تهران و پیکان قزوین در هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با پیروزی 4 بر یک تیم نفت در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید.