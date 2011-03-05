بعثت پیامبر نتیجه دعای حضرت ابراهیم بود/ دعا تابع شخصیت دعاکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در همایش «قرآن و نیایش» که در سالن کنفرانس‌های بین‌المللی هتل تیرانا در پایتخت آلبانی برگزار شد با اشاره به نمونه‌ای از دعای انبیا و بزرگان الهی به دعای آموزنده و زیبای حضرت ابراهیم(ع) در آیاتی از سوره بقره اشاره کرد و گفت: در این آیات حضرت ابراهیم‌(ع)، خواسته‌‌هایی را برای خود و فرزندش و دعاهایی را برای خاندان خود اختصاص داده و در بخش دیگر دعاهای اجتماعی و برای عموم مردم است.



وی افزود: یک نکته زیبای دیگر در دعای حضرت ایراهیم‌(ع) این است که در روایت داریم که پیامبر اسلام‌(ص) فرمودند: من نتیجه دعای ابراهیم هستم، حضرت ابراهیم نه تنها برای خود، بلکه برای دودمان خود تا آخر دنیا دعا کرد.



اعرافی به درجات و مراتب دعا اشاره و اضافه کرد: دعا تابع شخصیت دعا کننده است و چون انسان‌ها از حیث ایمان و شخصیت دارای مراتب مختلف هستند بنابراین دعا نیز دارای مراتب و درجاتی است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولین مرتبه دعا، طلب مسائل دنیوی و مادی است، ادامه داد: درجه بالاتری از مسائل مادی نیز در دعا وجود دارد که‌‌ همان مسائل معنوی است که به آن دعای عرفانی و محبت آمیز گفته می‌شود.



دعای عرفانی طلب کردن خود خداوند است



وی با اشاره به ویژگیهای دعای عرفانی ابراز داشت: در این نوع دعا انسان دغدغه‌های مادی و معنوی ندارد و این مسائل را از خدا طلب نمی‌کند بلکه خواهان دوستی با خدا و نزدیکی به مقام قرب است و خود خداوند را طلب می‌کند.



حجت الاسلام اعرافی اظهار داشت: در دعا برای اجتماع هم بعد مادی مورد نظر است و هم بعد معنوی و در همه ادیان آسمانی عبادت و دعا نقش محوری دارند.



وی تأکیدکرد: دعای عارفانه آن است که ما خواسته‌های خود را نیز وسیله‌ای برای ارتباط و صحبت با خدا قرار دهیم.



دعا برای مصالح بشری؛ مهم‌ترین دعا



رئیس جامعه ‌المصطفی‌(ص) از منظر دیگر برای دعا دو درجه را بیان کرد و افزود: گاهی دعا برای مصالح فرد است گاهی دعا برای مصالح و رشد جامعه بشری است و دعای دوم بسیار مهم است.



وی افزود: اینکه انسان در دعا فقط به فکر خود باشد کافی نیست و باید برای همه جوامع دعا کند.



دعا از مشترکات ادیان ابراهیمی است



مسئول نمایندگی جامعه المصطفی در آلبانی نیز در این همایش در سخنانی ابرازداشت: اصولا قرآن و دعا پل‌هایی هستند که انسان خاکی را با ملکوت متصل می‌کنند.



حجت الاسلام حاج خضر خاطرنشان کرد: دعا از مشترکات ادیان ابراهیمی است و باعث جلای روح شده و سلامت جسم و جان را در پی دارد.



وی تأکید کرد: رواج فرهنگ دعا در بین آحاد جامعه موجب ازدیاد امید می‌شود و جامعه امیدوار پویا‌تر و شاداب‌تر بوده و از رکود، افسردگی و خمودگی دور خواھد بود.



گفتنی است در این همایش از صاحبان مقالات بر‌تر ارایه شده به همایش که در 17 موضوع و 5 محور فراخوان شده بود تجلیل شد.