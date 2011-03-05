بعثت پیامبر نتیجه دعای حضرت ابراهیم بود/ دعا تابع شخصیت دعاکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در همایش «قرآن و نیایش» که در سالن کنفرانسهای بینالمللی هتل تیرانا در پایتخت آلبانی برگزار شد با اشاره به نمونهای از دعای انبیا و بزرگان الهی به دعای آموزنده و زیبای حضرت ابراهیم(ع) در آیاتی از سوره بقره اشاره کرد و گفت: در این آیات حضرت ابراهیم(ع)، خواستههایی را برای خود و فرزندش و دعاهایی را برای خاندان خود اختصاص داده و در بخش دیگر دعاهای اجتماعی و برای عموم مردم است.
وی افزود: یک نکته زیبای دیگر در دعای حضرت ایراهیم(ع) این است که در روایت داریم که پیامبر اسلام(ص) فرمودند: من نتیجه دعای ابراهیم هستم، حضرت ابراهیم نه تنها برای خود، بلکه برای دودمان خود تا آخر دنیا دعا کرد.
اعرافی به درجات و مراتب دعا اشاره و اضافه کرد: دعا تابع شخصیت دعا کننده است و چون انسانها از حیث ایمان و شخصیت دارای مراتب مختلف هستند بنابراین دعا نیز دارای مراتب و درجاتی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولین مرتبه دعا، طلب مسائل دنیوی و مادی است، ادامه داد: درجه بالاتری از مسائل مادی نیز در دعا وجود دارد که همان مسائل معنوی است که به آن دعای عرفانی و محبت آمیز گفته میشود.
دعای عرفانی طلب کردن خود خداوند است
وی با اشاره به ویژگیهای دعای عرفانی ابراز داشت: در این نوع دعا انسان دغدغههای مادی و معنوی ندارد و این مسائل را از خدا طلب نمیکند بلکه خواهان دوستی با خدا و نزدیکی به مقام قرب است و خود خداوند را طلب میکند.
حجت الاسلام اعرافی اظهار داشت: در دعا برای اجتماع هم بعد مادی مورد نظر است و هم بعد معنوی و در همه ادیان آسمانی عبادت و دعا نقش محوری دارند.
وی تأکیدکرد: دعای عارفانه آن است که ما خواستههای خود را نیز وسیلهای برای ارتباط و صحبت با خدا قرار دهیم.
دعا برای مصالح بشری؛ مهمترین دعا
رئیس جامعه المصطفی(ص) از منظر دیگر برای دعا دو درجه را بیان کرد و افزود: گاهی دعا برای مصالح فرد است گاهی دعا برای مصالح و رشد جامعه بشری است و دعای دوم بسیار مهم است.
وی افزود: اینکه انسان در دعا فقط به فکر خود باشد کافی نیست و باید برای همه جوامع دعا کند.
دعا از مشترکات ادیان ابراهیمی است
مسئول نمایندگی جامعه المصطفی در آلبانی نیز در این همایش در سخنانی ابرازداشت: اصولا قرآن و دعا پلهایی هستند که انسان خاکی را با ملکوت متصل میکنند.
حجت الاسلام حاج خضر خاطرنشان کرد: دعا از مشترکات ادیان ابراهیمی است و باعث جلای روح شده و سلامت جسم و جان را در پی دارد.
وی تأکید کرد: رواج فرهنگ دعا در بین آحاد جامعه موجب ازدیاد امید میشود و جامعه امیدوار پویاتر و شادابتر بوده و از رکود، افسردگی و خمودگی دور خواھد بود.
گفتنی است در این همایش از صاحبان مقالات برتر ارایه شده به همایش که در 17 موضوع و 5 محور فراخوان شده بود تجلیل شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه در روایت داریم پیامبر اسلام (ص) فرمودند که من نتیجه دعای ابراهیم(ع) هستم چون حضرت ابراهیم نه تنها برای خود بلکه برای دودمان خود تا آخر دنیا دعا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در همایش «قرآن و نیایش» که در سالن کنفرانسهای بینالمللی هتل تیرانا در پایتخت آلبانی برگزار شد با اشاره به نمونهای از دعای انبیا و بزرگان الهی به دعای آموزنده و زیبای حضرت ابراهیم(ع) در آیاتی از سوره بقره اشاره کرد و گفت: در این آیات حضرت ابراهیم(ع)، خواستههایی را برای خود و فرزندش و دعاهایی را برای خاندان خود اختصاص داده و در بخش دیگر دعاهای اجتماعی و برای عموم مردم است.
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