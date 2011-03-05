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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

از بیم قیام مردمی؛

وزارت کشور عربستان برگزاری تظاهرات را ممنوع کرد

وزارت کشور عربستان برگزاری تظاهرات را ممنوع کرد

وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای از بیم قیام مردمی در این کشور برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، وزارت کشور عربستان سعودی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سیستم موجود در عربستان اجازه هیچ تظاهرات، راهپیمایی و تحصن یا دعوت برای انجام آن را نمی دهد، زیرا مغایر با اصول شریعت اسلامی و عرف جامعه عربستان است.

در این بیانیه آمده است : نیروهای امنیتی به رژیم اجازه می دهد که اقدامات لازم را برای مقابله با کسانی که سعی در اخلال در نظام دارند مبذول دارند و با این افراد مطابق مقررات برخورد می شود.

وزارت کشورعربستان مدعی شد : این موضعگیری پس از آن صورت می گیرد که برخی تلاش کردند از طریق تظاهرات به اهداف نامشروع خود برسند.

شایان ذکر است که صدها نفر جمعه در منطقه الشرقیه عربستان که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند خواستار آزادی روحانیون و زندانیان سیاسی شدند.

کد مطلب 1267515

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