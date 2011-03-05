پیروزی برابر پیکان بسیار ارزشمند بود/ باخت برای‌ ما بهتر از مساوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پیروزی تیمش مقابل پیکان قزوین گفت: دو تیم بازی زیبایی را ارائه دادند و کسانی که این دیدار را ندیدند تماشای یک بازی زیبا را از دست دادند. من به بازیکنانم تبریک می گویم زیرا آنها آنچه ما خواسته بودیم را به خوبی در زمین پیاده کردند و با این پیروزی مزد زحمات‌شان را گرفتند.

وی افزود: پیروزی در این بازی و کسب 3 امتیاز آن از اهمیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار بود و من از این که تیمم توانست در این بازی حساس به پیروزی دست یابد، بسیار خوشحالم. ما در این بازی با برنامه و حساب شده عمل کردیم و توانستیم سه امتیاز را به خود اختصاص دهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با تقدیر از زحمات مسئولان ورزشگاه دستگردی که توانستند زمین را برای برگزاری دیدار نفت تهران - پیکان قزوین به خوبی آماده کنند، اظهار داشت: در ادامه مسابقات ما دنبال آن هستیم که یا پیروز شویم یا ببازیم زیرا تساوی دیگر برای ما فایده‌ای ندارد و به ضرر ماست.

فرکی خاطرنشان کرد: ما در لیگ امسال 12 مساوی را به دست آوردیم که حداقل باید در 8 یا 9 بازی آن به پیروزی می رسیم اما مسائل مختلفی باعث شد در رسیدن به آنچه که در انتظارش بودیم ناکام بمانیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این سئوال که "آیا فکر می کردید با چنین اختلافی پیکان را شکست دهید؟"، گفت: پیش بینی برد را می کردیم اما فکر نمی کردیم با چنین نتیجه‌ای پیروز شویم. البته با اضافه کردن مهاجمان توانستیم به این پیروزی پرگل دست یابیم.

دیدار تیم‌های نفت تهران با پیکان قزوین در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز شنبه با پیروزی 4 بر یک تیم نفت در ورزشگاه دستگردی به پایان رسید.