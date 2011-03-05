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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۲

نادری:

کارگاه های تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در قزوین تعطیل می شود

کارگاه های تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در قزوین تعطیل می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری قزوین گفت: کارگاه های تولید و توزیع مصالح و فرآورده های ساختمانی غیر استاندارد تعطیل و از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسین نادری عصر شنبه در جلسه شورای فنی استان که در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: به کارگاه ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد باید فرصت داد تا در یک دوره زمانی معین نسبت به دریافت پروانه و نشان استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت این واحدها تعطیل شده و از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
 
وی افزود: همه مدیران براساس قانون موظفند تکلیف حقوقی و شرعی خود را به نمایندگی از مردم به درستی ایفا کرده و از تولید و توزیع مصالح و کالاهای غیراستاندارد در جامعه پیشگیری و جلوگیری کنند.
 
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری با تأکید بر بازدید دوره ای از واحدها و کارگاه های تولید مصالح و فرآورده های ساختمانی در استان تصریح کرد: باید آن دسته از واحدها و کارگاه هایی که پروانه و نشان استاندارد را برای تولید مصالح ساختمانی دریافت کرده اند نیز مورد بازدید و نظارت قرار گیرند تا در عمل اطمینان خاطری نسبت به رعایت استاندارد در این واحدها حاصل شود.
 
نادری با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در تهیه و خرید مصالح ساختمانی استاندارد توسط مردم خاطرنشان کرد: محصولات و مصالح غیراستاندارد باید به مردم معرفی شود زیرا همه نسبت به حفظ جان و امنیت انسان ها دغدغه جدی داریم.
 
مدیرکل دفتر فنی در این جلسه همچنین بر مقاوم سازی تأسیسات شرکت برق در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه تأکید کرد.
 
در ابتدای این جلسه گزارشی از رعایت نکات فنی و ضوابط لازم در طراحی و اجرای تأسیسات برقی برای مقاوم سازی و پایداری این بناها و تأسیسات در مقابل حوادث غیر مترقبه توسط جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ارائه شد.
 
در این جلسه همچنین حسن نایبی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان درخصوص رعایت استاندارد در تولید مصالح ساختمانی و طرح ها و برنامه های این اداره کل برای پیگیری و اجرای قانون رعایت اجباری استاندارد مطالبی بیان کرد.
کد مطلب 1267517

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