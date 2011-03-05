کارگاه های تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در قزوین تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسین نادری عصر شنبه در جلسه شورای فنی استان که در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: به کارگاه ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد باید فرصت داد تا در یک دوره زمانی معین نسبت به دریافت پروانه و نشان استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت این واحدها تعطیل شده و از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: همه مدیران براساس قانون موظفند تکلیف حقوقی و شرعی خود را به نمایندگی از مردم به درستی ایفا کرده و از تولید و توزیع مصالح و کالاهای غیراستاندارد در جامعه پیشگیری و جلوگیری کنند.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری با تأکید بر بازدید دوره ای از واحدها و کارگاه های تولید مصالح و فرآورده های ساختمانی در استان تصریح کرد: باید آن دسته از واحدها و کارگاه هایی که پروانه و نشان استاندارد را برای تولید مصالح ساختمانی دریافت کرده اند نیز مورد بازدید و نظارت قرار گیرند تا در عمل اطمینان خاطری نسبت به رعایت استاندارد در این واحدها حاصل شود.

نادری با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در تهیه و خرید مصالح ساختمانی استاندارد توسط مردم خاطرنشان کرد: محصولات و مصالح غیراستاندارد باید به مردم معرفی شود زیرا همه نسبت به حفظ جان و امنیت انسان ها دغدغه جدی داریم.

مدیرکل دفتر فنی در این جلسه همچنین بر مقاوم سازی تأسیسات شرکت برق در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از رعایت نکات فنی و ضوابط لازم در طراحی و اجرای تأسیسات برقی برای مقاوم سازی و پایداری این بناها و تأسیسات در مقابل حوادث غیر مترقبه توسط جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ارائه شد.

در این جلسه همچنین حسن نایبی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان درخصوص رعایت استاندارد در تولید مصالح ساختمانی و طرح ها و برنامه های این اداره کل برای پیگیری و اجرای قانون رعایت اجباری استاندارد مطالبی بیان کرد.