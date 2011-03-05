مورینیو مورد سوء قصد واقع شدن با چاقو را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رادیو "کادنا سر" اسپانیا از مورد حمله واقع شدن خوزه مورینیو در فرودگاه لاکرونا خبر داده بود، سرمربی رئال مادرید این موضوع را بی اساس خواند.

وقتی در نشست خبری روز شنبه از وی در این خصوص سئوال شد، گفت: هیچی نمی دانم. هیچی ندیدم. هیچی احساس نکردم. من وارد شهر شدم. به هتل رفتم. بازی را هدایت کردم و به مادرید برگشتم.

باشگاه رئال مادرید در این خصوص اطلاعیه رسمی صادر نکرده است. برپایه گزارش‌ها، محافظ مورینیو در فرودگاه به هنگام دفاع از سرمربی رئال مادرید دچار جراحتی به عمق چهار سانتیمتر شد.

مورینیو در این خصوص گفت: مسئولان رئال چند روز پیش به من گفتند محافظم از ناحیه پشت با شیء تیزی آسیب دیده است. چیزی بیشتر از این نمی دانم. این موضوع باید خاتمه پیدا کند. داستان برای من که پایان پذیرفته است.

وی افزود: وارد فرودگاه لاکرونا شدم و تعداد زیادی از مردم همچون همیشه آنجا بودند. ما تحت محافظت تیم بودیم و واقعا هیچ اتفاقی برای من رخ نداد.

"ال پریودیسو" گزارش داده بود که مورینیو توقف کرد تا به خیل عظیم هواداران رئال مادرید امضا بدهد. در آنجا تعداد زیادی از هواداران در انتظار این مربی بودند. محافظ در نزدیکی مورینیو قرار داشت و از ناحیه زیر بغل مورد اصابت چاقو واقع شد اما وقتی وارد اتوبوس شد، متوجه جراحت خود شد.