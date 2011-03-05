دستگیری از نیازمندان در جامعه باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در دیدار مدیرکل، مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان قزوین با اشاره به اهمیت جایگاه این نهاد مردمی اظهار داشت: کمیته امداد با جمع آوری کمکهای مردمی و اعتبارات دولتی نقش موثری در رفع محرومیتها در جامعه دارد.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی بیشتر این نهاد می تواند در رفع مشکلات و رسیدگی به امور محرومان کارهای ارزشمندی انجام دهد.

آیت الله باریک بین اظهار امیدواری کرد: با مشارکت مردم خیر و نیکوکار استان قزوین در مراسم جشن نیکوکاری بخشی از نیاز مردم محروم استان به وسایل مورد نیاز در آستانه سال نو تامین شود.

هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین هم گزارشی از فعالیتهای این نهاد مردمی در سال جاری ارائه کرد.

وی تصریح کرد: امسال بیش از یک هزار و 60 پایگاه ثابت و سیار با استقرار در مناطق مختلف استان کمکهای مردم خیر را جمع آوری خواهند کرد.