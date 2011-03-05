مذاکره برای تبادل گونه های جانوری و انرژیهای نو با تانزانیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در دیدار با خانم "ترزیالوگا هویزا" وزیر محیط زیست تانزانیا با تاکید بر اینکه امکان مبادله گونه های زیستی با این کشور افریقایی وجود دارد گفت: البته ما قصد ندرایم از کشور شما (تانزانیا) شیر وارد کنیم چرا که به لحاظ ژنتیکی شیر از دست رفته ایرانی با شیر آفریقایی متفاوت است.

وی در این دیدار با اشاره به نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و زندگی قبیله ای در تانزانیا تاکید کرد: جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تخریب جنگل می تواند امکاناتی را در اختیار این کشور قرار دهد اگر چه تانزانیا جنگلهای بسیار خوبی دارد ولی برداشت سوخت از جنگل مشکل بزرگی برای محیط زیست است.

محمدی زاده با تاکید بر اینکه در بحث انرژی های نو به دلیل آسیبهایی که سوختهای فسیلی به محیط زیست می زند ما در حال تجربه هایی هستیم که این تجربیات را به شما منتقل می کنیم.

وی همچنین از توانایی دانشگاه محیط زیست برای دادن بورس به دانشجویان تانزانیایی خبر داد و گفت: شما به عنوان وزیر محیط زیست باید بگوئید در چه حوزه های نیاز به آموزش دارید تا ما بتوانیم این امکان را برای ورود دانشجویان شما به ایران را فراهم کنیم.

همچنین محمدی زاده در این دیدار از توافق ایران با کنیا برای تبادل نیروهای حافظ پارکهای ملی خبر داد و گفت: این امکان برای ما وجود دارد که این برنامه را با تانزانیا نیز اجرا کنیم.