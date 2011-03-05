به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رضا مختاری بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیامنور برای شرکت در کلاس درس به غیر از کلاسهای عملی، اجبار نشدهاند.
وی با اشاره به دانشجو محور بودن دانشگاه پیامنور افزود: ساختار دانشگاه پیامنور به گونهای است که دانشجویان وابسته به خود بوده و در بسیاری از امور خودکفا هستند.
معاون دانشگاه پیامنور استان اصفهان تصریح کرد: فارغالتحصیلان این دانشگاه از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و در آزمونهای کارشناسی ارشد نسبت به دانشگاههای دیگر موفقیتهای زیادی کسب کردهاند.
وی با بیان اینکه کتابهای دانشگاه پیامنور به صورت خودخوان طراحی شده، خاطرنشان کرد: دانشجویان میتوانند با مراجعه به کتابها و بدون آموزش و حضور فیزیکی در کلاسهای درس، نیاز خود را برطرف کنند.
مختاری بیان داشت: کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به دانشجویان دانشگاههای دیگر به مراتب بیشتر است.
وی به موفقیتهای تیم کارآفرینی دانشگاه پیامنور استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: تیم کارآفرینی این دانشگاه هفت جایزه برتر جشنوارههای مختلف را کسب کرده و هماکنون نیز تیم روباتیک این دانشگاه برای شرکت در جشنواره روباتیک در دانشگاه تهران فعال است.
معاون دانشگاه پیامنور استان اصفهان با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه پیامنور از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند، اضافه کرد: ایدههای کارآفرینی دانشجویان در سایت بانک ایدهها ثبت شده و با این شاخصها میتوانیم در دانشگاه پیامنور دانشجوی کارآفرین داشته باشیم.
وی افزود: طبق آییننامه تعداد ساعات حضور در کلاس دانشجویان پیام نور مشخص بوده و دانشجویان میتوانند در کلاس و در امتحان میانترم حضور داشته باشند.
مختاری به نمره میانترم دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که دانشجویان در کلاسها و برای امتحان میانترم حضور داشته یاشند، نمره میانترم محاسبه میشود و اجبار دانشجویان برای حضور در کلاس تخطی محسوب میشود.
وی با اشاره به محاسبه نمره پایانی دانشجویان دانشگاه پیامنور، بیان داشت: در صورت عدم حضور دانشجویان در کلاس درس و امتحان میانترم، نمره پایانی در ضریب مشخصی ضرب شده و نمره نهایی برای دانشجو اعمال میشود.
معاون دانشگاه پیامنور استان اصفهان با اشاره به شهریه ثابت و متغیر این دانشگاه، تصریح کرد: شهریه ثابت به این معنا نبوده که کاملا ثابت است و هیچ زمانی تغییر نمیکند و بار معنایی این نوع از شهریه متفاوت است.
وی با بیان اینکه میزان شهریه دریافتی این دانشگاه نسبت به دانشگاههای دیگر کمتر است، اضافه کرد: دانشگاه پیامنور سالانه کمترین شهریه را از دانشجویان دریافت میکند و افزایش شهریه ثابت این دانشگاه بسیار ناچیز است.
مختاری به غذای این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: کیفیت غذای این دانشگاه نسبت به دانشگاههای سنتی در سطح استان اصفهان به مراتب بالاتر و بهتر بوده و غذاهای با کیفیت عالی به دانشجویان ارائه میشود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بحثهای کمی در این داشگاه متوقف شده و مسئولان این دانشگاه به کیفیسازی و رشد کیفی دانشگاه توجه و تاکید دارند.
وی به نصب دوربینهای مداربسته در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت بحثهای امنیتی بسیاری از دانشگاهها به دوربینهای مداربسته مجهز شدهاند و در راستای کنترل و حفاظت از دانشگاه و دفاع از دانشجو دوربینهای مداربسته در این دانشگاه نصب میشوند.
معاون دانشگاه پیامنور استان اصفهان گفت: دولت سالانه برای هر دانشجوی کارشناسی پیامنور 80 هزار تومان سرانه اختصاص میدهد.
