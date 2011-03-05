خیزش کشورهای اسلامی ثمره تلاشهای امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامعلی رضایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نمین با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه اظهار داشت: ریشه این موجهای خروشان مردمی عدالت خواهی، مقابله با ظلم و جور و برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: جریانات امروز در کشورهای عربی و سراسر دنیا جلوه هایی از تحقق وعده و سنت الهی بوده و مقدمه ای برای ظهور صاحب عصر(عج) و حکومت عدل جهانی است.

رئیس کل دادگستری استان معنویت گمشده کنونی جهان عنوان کرد و افزود: اعتقاد به خدا و تمسک به آموزه های اسلامی تنها راه نجات امت در دنیا است و مردم هم اکنون از نبود معنویت رنج می برند.

وی اعتقاد به خدا و معنویت را موجب پویایی و سعادت حقیقی بشر دانست و خاطر نشان کرد: هیچ پیشرفتی بدون معنویت ارزش نداشته و پایدار نخواهد بود.

رضایی با تشریح برکات انقلاب اسلامی و موفقیتهای نظام در حوزه های مختلف، دوام و بقا هر جامعه و حکومتی را در تحقق عدالت بیان کرد و یاد آور شد: هیچ مسئولی در خدمت به محرومین و مستضعفین که هدف اصلی نظام است، بدون خودسازی و توجه به معنویت و عدالت موفق نخواهد شد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری اردبیل راه اندازی می شود

وی همچنین از راه اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان اردبیل در آینده ای نزدیک خبر داد و ابراز داشت: دادگستری کل استان اردبیل در خصوص جرائم سازمان یافته هیچ اغماضی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان با تشریح سیاستهای قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرائم، به مدیران بخشهای مختلف در تشکیلات اداری استان برای بازرسی و نظارت کافی و کارآمد بر زیر مجموعه های خود تأکید کرد.

اجرای احکام اعدام چند تن از سوداگران مرگ در اردبیل

وی با بیان اینکه مواد مخدر ام الفساد و ریشه اکثر جرائم در جامعه است، اضافه کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان و اقتدار با سوداگران مرگ بویژه دانه درشتها برخورد خواهد کرد.

رضایی همچنین در پایان از اجرای احکام اعدام چند تن از سوداگران مرگ و دانه درشتهای مواد مخدر در آینده ای نزدیک و در ملاعام خبر داد.