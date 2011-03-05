در نظرسنجیها "لوپن" از سارکوزی پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شانس انتخاب "مارین لوپن" رهبر راست گرایان افراطی فرانسه موسوم به "جبهه ملی" در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری این کشور بیش از رئیس جمهوری کنونی است.

نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه Harris Interactive انجام شده و در روزنامه "لو پاریزین" فرانسه منتشر شده حاکی است: 23 درصد از پرسش شوندگان آمادگی خود را برای رای دادن به لوپن در این انتخابات اعلام کردند.

این در حالی است که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری و "مارتین اوبری" رهبر سوسیالیستها حدود 21 درصد آرا را از آن خود کرده اند. این نخستین نظر سنجی است که طی آن لوپن به عنوان شانس اصلی انتخابات سال 2012 فرانسه معرفی می شود.

این نظرسنجی همچنین یادآور انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 فرانسه است که در آن "لیونل ژوسپن" در دور نخست انتخابات شکست خورد و به دنبال آن "ژان ماری لوپن" رهبر وقت جبهه ملی به دور دوم انتخابات راه یافته و حریف "ژاک شیراک" شد.

هر چند در این انتخابات شیراک توانست اکثریت آرا را به دست آورد، با این حال رسیدن رهبر افراط گرایان به یک قدمی ریاست جمهوری در فرانسه بسیاری را شوکه کرد.