ترافیک آخر سال علت معطلی مسافران در ایستگاههای تاکسی

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت تاکسیها مشخص است و در هر سرویس تنها چهار مسافر را می تواند جابه جا کند، گفت: بر اساس برنامه ریزیها برای افزایش مسافر در روزهای پایانی سال تاکسی ذخیره شد و در چند روز اخیر این تاکسیها به خطوط اضافه شدند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی، ترافیک روزهای پایانی سال است که تاکسیها در هنگام بازگشت دچار مشکل می شوند و به موقع به مبدا نمی رسند.

اسلامی تصریح کرد: هنگامی که مسیر بسته است نمی توانیم به خوبی خدمات رسانی کنیم و مسافران مدتی در ایستگاهها معطل می شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در روزهای شلوغ از اتوبوسها کمک گرفته می شود، گفت: برای آنکه شهروندان مشکلی در رفت و آمد نداشته باشند هنگامی که تاکسیها امکان رسیدن به ایستگاه را ندارند از اتوبوس برای جابه جایی مسافران استفاده می شود.

اسلامی از آماده باش کامل تمام تاکسیها برای استقبال از بهار و خدمات رسانی به شهروندان خبرداد و گفت: 80 هزار تاکسی و ون که در شهر تهران فعال هستند با تمام ظرفیت از 6 صبح تا 23 به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران افزود: برای آنکه تمام تاکسیها در این ایام در ناوگان فعال باشند مرخصی رانندگان تنها در شرایط خاص و کنترل شده خواهد بود و همچنین به رانندگانی که خودروهایشان در تعمیرگاه بوده کمک شده است تا خوردوی خود را هرچه سریعتر وارد ناوگان کنند.