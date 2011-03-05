دومین جشنواره سراسری موبایلی "همراهان" در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حوزه هنری گیلان با مشارکت خانه عکاسان ایران آئین اختتام دومین جشنواره سراسری

فیلم و عکس های موبایلی همراهان و همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل را با معرفی برگزیدگان جشنواره برگزار کرد.

در این برنامه 25 هنرمند عکاس، فیلم ساز و شرکت کنندگان بخش مقاله جشنواره که به مرحله نهایی راه یافته اند، حضور می یابند و طی آئینی با حضور جمعی ازداوران، مدیران فرهنگی و هنری و هنرمندان از آنان تقدیر خواهد شد.

از داوران بخش عکس و فیلم جشنواره "رسول اولیا زاده"، "مهرداد اسکویی"، "علی قربانی"، "رضا مجلسی" و "شباب گلچین" در آئین اختتام جشنواره حضور خواهند داشت.

دبیرخانه جشنواره از تمامی شرکت کنندگان گیلانی برای حضور درآئین اختتام دعوت کرده و به شرکت کنندگان سایر استانها که آثارشان به مرحله نهایی راه پیدا نکرده اطلاع رسانی شده است.