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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۲

دومین جشنواره سراسری موبایلی "همراهان" در رشت برگزار شد

دومین جشنواره سراسری موبایلی "همراهان" در رشت برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: اختتامیه دومین جشنواره سراسری فیلم و عکس های موبایلی همراهان و همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل عصر شنبه در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت،  حوزه هنری گیلان با مشارکت خانه عکاسان ایران آئین اختتام دومین جشنواره سراسری 
فیلم و عکس های موبایلی همراهان و همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل را با معرفی برگزیدگان جشنواره برگزار کرد.
 
در این برنامه 25 هنرمند عکاس، فیلم ساز و شرکت کنندگان بخش مقاله جشنواره که به مرحله نهایی راه یافته اند، حضور می یابند و طی آئینی با حضور جمعی ازداوران، مدیران فرهنگی و هنری و هنرمندان از آنان تقدیر خواهد شد.
 
از داوران بخش عکس و فیلم جشنواره "رسول اولیا زاده"، "مهرداد اسکویی"، "علی قربانی"، "رضا مجلسی" و "شباب گلچین" در آئین اختتام جشنواره حضور خواهند داشت.
 
دبیرخانه جشنواره از تمامی شرکت کنندگان گیلانی برای حضور درآئین اختتام دعوت کرده و به شرکت کنندگان سایر استانها که آثارشان به مرحله نهایی راه پیدا نکرده اطلاع رسانی شده است.
کد مطلب 1267536

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