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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

قیام مردم لیبی/

حمله تانکهای رژیم قذافی به مردم الزاویه/ 3 بالگرد و جنگنده سرنگون شدند

حمله تانکهای رژیم قذافی به مردم الزاویه/ 3 بالگرد و جنگنده سرنگون شدند

منابع خبری لحظاتی پیش از ورود تانکهای قذافی به شهر الزاویه و شلیک مستقیم به سوی مردم و سرنگونی دو فروند بالگرد و یک فروند جنگنده به دست انقلابیون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های العربیه و الجزیره لحظاتی قبل اعلام کردند که تانکهای قذافی با وارد شدن به شهر الزاویه به سرکوب مردم و تخریب خانه های مسکونی پرداخته اند؛ آنها به طور مستقیم به سوی مردم شلیک می کنند.

به گزارش الجزیره، تانکهای رژیم قذافی انقلابیون را در شهر الزاویه محاصره کرده و بی هدف به سوی مردم و خانه های آنها شلیک می کنند.

اخبار دیگر اینکه دو فروند بالگرد و یک فروند جنگنده رژیم قذافی در راس لانوف سرنگون شد و انقلابیون بر منطقه "النوفلیه" در راس لانوف مسلط شدند.

همچنین منابع خبری مذکور اعلام کردند : انقلابیون به دروازه شرقی سرت رسیده اند.

کد مطلب 1267537

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