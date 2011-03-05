حمله تانکهای رژیم قذافی به مردم الزاویه/ 3 بالگرد و جنگنده سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های العربیه و الجزیره لحظاتی قبل اعلام کردند که تانکهای قذافی با وارد شدن به شهر الزاویه به سرکوب مردم و تخریب خانه های مسکونی پرداخته اند؛ آنها به طور مستقیم به سوی مردم شلیک می کنند.

به گزارش الجزیره، تانکهای رژیم قذافی انقلابیون را در شهر الزاویه محاصره کرده و بی هدف به سوی مردم و خانه های آنها شلیک می کنند.

اخبار دیگر اینکه دو فروند بالگرد و یک فروند جنگنده رژیم قذافی در راس لانوف سرنگون شد و انقلابیون بر منطقه "النوفلیه" در راس لانوف مسلط شدند.

همچنین منابع خبری مذکور اعلام کردند : انقلابیون به دروازه شرقی سرت رسیده اند.