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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

جابر عناصری:

تعزیه نمونه بارز نبوغ نمایشی ایرانیان است

تعزیه نمونه بارز نبوغ نمایشی ایرانیان است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاد نمایش‌های آیینی ایران گفت: تعزیه نمونه بارز نبوغ نمایشی ایرانیان است.

جابر عناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با تاکید بر این نکته که بزرگترین صفت هنر تعزیه، سادگی و دوری آن از ریا است، تصریح کرد: در این هنر هر شبیه‌خوان مستمع و هر مستمع یک شبیه‌خوان است.

عناصری با انتقاد از تعزیه‌خوانانی که هر لباسی را می‌پوشند، افزود: در انتخاب لباس‌ها دقت کنید، رنگ لباس نماد شخصیت در هنر تعزیه است.

وی با اشاره به اینکه رنگ سفید نماد توبه و بازگشت است، تاکید کرد: مگر شمر توبه کرد، پس چرا در برخی از تعزیه‌ها از رنگ سفید برای لباس شمر استفاده می‌شود.

استاد نمایش‌های آیینی ایران با بیان اینکه در برخی اوقات حتی در انتخاب رنگ اسب نیز بی‌دقتی می‌شود، خاطرنشان کرد: تعزیه‌خوانان باید دقت کنند که ذوالجناح نمی‌تواند به غیر از رنگ سفید رنگ دیگری داشته باشد، همچنان که اسب متعلق به حضرت ابوالفضل العباس نباید به غیر از شبرنگ قیرگون باشد.

عناصری تصریح کرد: در ایران هیچکس به اندازه جابر عناصری نسخه، اسلاید و عکس و پوستر شبیه‌خوانی ندارد.

این نویسنده با اشاره به چاپ 30 عنوان کتاب از شاعران اردبیلی در زنجان خاطرنشان کرد: اردبیل خواهرخوانده زنجان است چراکه از 50 عنوان کتاب نوحه‌ای که از شاعران اردبیلی چاپ شده است 30 عنوان آن را زنجانی‌ها چاپ کرده‌اند.

کد مطلب 1267541

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