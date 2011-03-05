1400 پایگاه کمیته امداد در کرمانشاه دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلیل بوجار به مناسبت سالگرد تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار "سنت نبوی، احسان علوی، جشن نیکوکاری، کار مضاعف و همت مضاعف" نامگذاری شده است،اظهار داشت: در این روز با همکاری صدا و سیما و آموزش پرورش در پایگاه های ایجاد شده منتظر مشارکت گسترده مردم در این سنت حسنه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به رشد کمک های مردمی استان در سالجاری نسبت به سال گذشته گفت: در سال جاری مردم استان حدود 50 میلیارد ریال به نیازمندان تحت پوشش این نهاد کمک کردند که این رقم نسبت به سال گذشته که 43 میلیارد ریال بود، افزایش یافته است.

160هزار نفر در استان کرمانشاه تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)هستند

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه درادامه با بیان اینکه هم اکنون160هزار نفر تحت پوشش این نهاد در استان هستند،گفت: همچنین توسط این نهاد به 40 هزار نفر از اقشار آسیب پذیراستان خدمات موردی در بخش های مختلف ارائه می شود.

بوجار در ادامه با اشاره به این موضوع که در سالجاری 650 میلیارد ریال برای خانواده های تحت پوشش در بخش های مختلف هزینه شده است،گفت: همچنین در بخش فرهنگی و آموزشی نیز با تحت پوشش قرار دادن 17 هزار دانش آموز و سه هزارو550 دانشجو، 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در سالجاری هزارو450مورد جهیزیه برای جوانان تحت پوشش این نهاد اختصاص داده شده است،اظهار داشت: در این راستا هشت میلیارد ریال به صورت نقدی و کالا به جوانان تحت پوشش اعطا شده ،همچنین تسهیلات ازداواج نیز به این افراد اختصاص یافته است.

بوجار در ادامه در خصوص خدمات عمرانی این نهاد در سالجاری گفت: هزارو400 مورد کمک به میزان 10 میلیارد ریال در سالجاری جهت احداث ، بازسازی کلی و جزئی مسکن مددجویان توسط این نهاد در استان پرداخت شده است.

پنج هزارخانواده تحت پوشش کمیته امداد کرمانشاه خودکفا شده اند

وی در ادامه به طرح های خودکفایی در این نهاد اشاره کرد و گفت: در این راستا تاکنون پنج هزار خانواده کمیته امداد دراستان خودکفا شده اند .

بوجار ادامه داد: تا کنون و در راستای طرح های اشتغالزای این نهاد دو هزارو150خانواده با اعتبار140 میلیارد ریال در قالب طرح های خدماتی،کشاورزی،دامداری و صنعت ومعدن مشغول به کار شده اند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه درادامه تعداد ایتام تحت پوشش این نهاد دراستان را هشت هزارو105نفر اعلام و خاطر نشان کرد: هفت هزارو855حامی در استان تعدادی زیادی از این ایتام را مورد حمایت خود قرار داده اند که امیدورایم در آینده تعداد حامیان افزایش یابد.