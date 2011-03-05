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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

در نشست کمیته فنی پرسپولیس؛

دایی دلایل شکست مقابل الاتحاد را عنوان کرد/ انجام وظیفه نکردن بازیکنان و داوری

دایی دلایل شکست مقابل الاتحاد را عنوان کرد/ انجام وظیفه نکردن بازیکنان و داوری

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس دلایل شکست مقابل الاتحاد را بی توجهی برخی بازیکنان به وظایف محوله و اشتباهات داوری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس ظهر امروز شنبه با حضور حبیب کاشانی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه برگزار شد که طی آن علی دایی از کلیات سفر به جده به جز معطلی چندین ساعته در فرودگاه ابراز رضایت کرد.

محمد رسایی، مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس درباره جلسه کمیته فنی این باشگاه گفت: آقای دایی در این جلسه درباره دیدار با الاتحاد توضیحاتی داد و گفت برخی بازیکنان وظایف محوله را به خوبی انجام ندادند. ما شرایط کسب حداقل امتیاز را داشتیم اما داور این بازی ما را از یک پنالتی مسلم محروم کرد. ضمن اینکه از عملکرد تیم راضی نیستم.

براساس اعلام رسایی موضوع بعدی جلسه کمیته فنی، سفر سرخپوشان به ازبکستان بود که نفرات اعزامی به این سفر مشخص شدند.

در پایان جلسه نیز برنامه سفر به همدان مشخص شد که طی آن تیم پس از تمرین نوبت صبح فردا یکشنبه، ناهار را در هتل المپیک صرف می کنند و با یک دستگاه اتوبوس عازم همدان می‌شوند.

کد مطلب 1267546

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