به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای این مراسم به بررسی اهمیت سرمایهگذاری در موضوع مدیریت بحران پرداخت وگفت : سرمایهگذاری یکی از شاخصههای مهم برای برون رفت از آسیب و بحران است و اولویت توجه به مدیریت ریسک در زمان قبل از بروز بحران و تفکیک این مدیریت از مدیریت بحران باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که ما برای بعد از زلزله برنامه داریم و برای قبل از زلزله برنامه هایمان با هم منسجم نیست، افزود: یکی از مباحث مهم در این حوزه نحوه سرمایهگذاری و مشارکت در برنامهها است.اما در این میان حلقه مفقودهای وجود دارد که آن نیز بحث آموزش است.
وی با بیان این نکته که آموزش نوعی سرمایهگذاری است ، افزود: اگر برای برون رفت از بحران و خطرپذیری پولی هم خرج کنیم، این پول هزینه نیست ، بلکه یک نوع سرمایهگذاری است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بحث برنامهریزی از این موضوع به عنوان حلقه مفقوده دیگری یاد کرد و افزود: ما اگر برای انجام کارهای خود برنامه داشته باشیم موضوع مدیریت بحران و آموزش آن نیز در اولویت قرار میگیرد.
بیادی یادآور شد:بحث دیگر، مدیریت یکپارچه است.در کلاشهری مثل شهر تهران نمیشود هر ارگانی برای خودش کار کند. اگر این مدیریت یکپارچه شکل بگیرد هر پولی که خرج شود تبدیل به سرمایه میشود اما اگر کارها به صورت متفرقه انجام شوند آن پول به هزینه تبدیل میشود.
در ادامه این برنامه «محمد منظورالحق» رئیس بخش ایمنی دفتر سازمان ملل در ایران به قرائت پیام خانم« کونسوئلا ویدال» هماهنگ کننده سازمان ملل درتهران پرداخت.
در بخشی از این پیام آمده است: همه ما از اهمیت رویدادهای آموزشی برای ظرفیتسازی در سازمان هایی که مسئولیتهای پر چالشی در مدیریت بحران دارند اطلاع داریم.از آنجا که ایران، کشوری حادثهخیز است و در یک دهه گذشته نیز با مخربترین سوانح طبیعی رو به رو بوده است ، در نتیجه برای کسانی که در سطح ملی در این حوزه کار میکنند این یک وظیفه اضطراری است که هدفشان کاهش آسیبپذیریها و افزایش ظرفیت پذیری باشد.
در این پیام با اشاره به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران و بیان این نکته که بهبود قابل ملاحظهای در طراحی استراتژیهای ملی حاصل شده است از تاسیس سازمان مدیریت بحران و تصویب قانون کشوری مدیریت بحران به عنوان نکته بسیار مهمی در بحث هماهنگی میان سازمانهای مختلف نام برده شده و آمده است: در این چارچوب است که نقش سازمانهای مثل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به شدت حایز اهمیت میشود. ما شاهد بودهایم که برنامهها،پروژهها و فعالیتهای شما تا حد بسیاری تاثیر قابل ملاحظهای در کلانشهر تهران داشته است.ما همچنین میدانیم که این سازمان برنامههایی برای توسعه و بهبود تخلیه امن اضطراری دارد که با مشارکت مناطق مختلف شهر تهران در حال اجراست.
این پیام می افزاید: آگاهی سازی از خطرات،تبادل اطلاعات ،تاسیس ساز و کارهای هشدار دهنده و همچنین کاهش خطرپذیری ستونهای مهمی در مدیریت بحران است که باید در سیاستهای ملی به آن توجه شود.
در ادامه این برنامه، فاطمه صالح معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با ارائه آماری در خصوص خسارات ناشی از وقوع سوانح طبیعی در سطح دنیا گفت: بر اساس گزارش سازمان ملل سال گذشته یکی از بحرانیترین سالها در حوزه حوادث طبیعی بوده است به نحوی که در نتیجه وقوع 373 بحران طبیعی 300 هزار نفر در سطح جهان کشته و 200 میلیون نفر نیز متاثر از وقوع بحران بی خانمان شدهاند و دچار عوارض روحی و روانی شدهاند. همچنین 110 میلیارد دلار خسارت مالی بر جای مانده است.
وی افزود: توسعه منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است و شرط این توسعه نیز آموزش و ارتقای توانمندی و اجرای برنامههای آموزشی است.
وی گفت: برنامههای اجرایی مبتنی بر شناخت وضعیت موجود ،تخمین خطرپذیری و مدیریت ریسک ضروری است و افزایش وقوع بحرانها ما را متوجه این نکته میکند که کاهش خطرپذیری یک ضرورت است.
عزیزالله رجبزاده رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران گفت:در این دوره تلاش میکنیم از تجارب سایر کشورها در مورد کاهش خطرپذیری قبل، حین و بعد از بحران استفاده کرده و به تبادل اطلاعات بپردازیم.
وی افزود: : مهمترین اقدام سازمان ، ایجاد مدیریتی واحد برای کاهش خطرات طبیعی با استفاده از سرمایه گذاری مناسب در این زمینه بوده که باید به طور مناسب به اجرا در آید.
وی در ادامه اضافه کرد: در پی ایجاد مدیریتی واحد برای کاهش خطر پذیری هنگام بروز بحران های طبیعی، سازمان های مرتبط را در قالب 20 کمیته سازماندهی کردیم که به طور کلی 40 سازمان تخصصی و امدادی در این 20 کمیته قرار دارند.
در دوره آموزش مدیریت بحران شهری و منطقهای 120 نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت بحران کلانشهرها به مدت سه روز زیر نظر استادان مجرب ایرانی و خارجی آموزش خواهند دید.
بنابراین گزارش، سرفصلهای این دوره آموزشی که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار میشود، شامل «ریسک و خطرپذیری شهری» ، «مدیریت بحران و مرکز هماهنگی و پاسخگویی به سوانح در صحنه حادثه» ، «تبادل اطلاعات در زمان بحران » ، «مدیریت بحران و برنامهریزی منطقهای» و «معرفی کاربردهای سیستم هشدار سریع» تدریس میشود.
در این دوره سه روزه همچنین دو کارگاه مدیریت بحران و مرکز هماهنگی پاسخگویی به سوانح در صحنه حادثه و مدیریت بحران و ترازیابی امکانات منطقهای و تبادل اطلاعات نیز برگزار خواهد شد.
