نخستین کنسرسیوم سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد بالان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: عرصه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فرصت تازه‌ای را برای پیشبرد اهداف صنایع‌دستی کشور در اختیار فعالان و صنعتگران این بخش قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 بر گسترش فعالیت ها در عرصه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تاکید داریم، اظهار داشت: در نظر داریم عرصه برای صنعتگران و هنرمندان سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بیش از پیش باز کنیم.

مدیر کل امور بازرگانی معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: راه اندازی کنسرسیوم صادرات صنایع‌‌دستی در سال جاری با رویکرد ایجاد مجموعه‌های اقتصادی و تجاری که به ارتقاء کیفی و کمی تولیدات می‌پردازند، دنبال شده است.

وی یادآور شد: البته برنامه ریزی برای تشکیل نخستین کنسرسیوم صادراتی صنایع‌دستی دستخوش تغییراتی شده است.

بالان با اشاره به اینکه کنسرسیوم‌های صادرات صنایع‌دستی نیز مجموعه‌ای از تشکل‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌های مردم نهاد فعال در این بخش هستند، تصریح کرد: این کنسرسیوم‌ها نقش موثری در شناسایی بازارهای هدف، سلایق مشتریان در بازار کشورهای مختلف و نیاز این بازارها دارند.

وی افزود: در همین راستا کلاس‌‌های آموزشی کنسرسیوم صنایع‌دستی و خوشه‌های صادراتی در استان‌های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با همکاری سازمان توسعه تجارت و ادارات کل بازرگانی استان‌ها تا به حال برگزار شده است.

مدیر کل امور بازرگانی معاونت صنایع‌دستی گفت: به منظور توسعه فعالیت‌های صادراتی و حضور تولیدات در نمایشگاه‌های خارجی، برنامه ریزی درخصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی کنسرسیوم صادراتی در استان‌های کرمان، فارس، تهران و خراسان رضوی انجام شده است.