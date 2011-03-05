خودم خواستم بازی نکنم/ غیبتم برابر مس دلیل غیرفنی ندارد

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل غیبتش در دیدار با مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: به دلیل مصدومیت از ناحیه بینی از پرویز مظلومی خواستم در این دیدار به میدان نروم و استراحت کنم که سرمربی تیم هم با این مسئله موافقت کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویند دلیل غیبتم در این دیدار به مسائل غیرفنی باز می‌گردد صحت ندارد و تنها به دلیلی که عنوان کردم نتوانستم تیم استقلال را همراهی کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان از هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است.