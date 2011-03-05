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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

امیرآبادی در گفتگو با مهر:

خودم خواستم بازی نکنم/ غیبتم برابر مس دلیل غیرفنی ندارد

خودم خواستم بازی نکنم/ غیبتم برابر مس دلیل غیرفنی ندارد

هافبک تیم فوتبال استقلال مصدومیت از ناحیه بینی را دلیل غیبت خود در دیدار با مس کرمان عنوان کرد و گفت: با درخواست خودم و موافقت پرویز مظلومی در این مسابقه به میدان نرفتم.

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل غیبتش در دیدار با مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: به دلیل مصدومیت از ناحیه بینی از پرویز مظلومی خواستم در این دیدار به میدان نروم و استراحت کنم که سرمربی تیم هم با این مسئله موافقت کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویند دلیل غیبتم در این دیدار به مسائل غیرفنی باز می‌گردد صحت ندارد و تنها به دلیلی که عنوان کردم نتوانستم تیم استقلال را همراهی کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان از هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است.

کد مطلب 1267552

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