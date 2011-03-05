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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۲

ساخت و ساز غیرمجاز در کرج کاهش یافت

ساخت و ساز غیرمجاز در کرج کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج گفت: بر اساس آمار بدست آمده میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح کرج بطور محسوسی کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین عطایی عصر شنبه در سومین جلسه هماهنگی طرح استقبال از بهار که با حضور مسئولین کنترل و نظارت مناطق 11گانه، جانشین حوزه و مسئولین دفاتر بازرسی و حراست در دفتر مدیریت کنترل و نظارت برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام تعطیلات نوروز بر هماهنگی و انسجام بیشتر واحدهای کنترل و نظارت مناطق بخصوص در روزهای عید تأکید کرد.

وی افزود: تعطیلات نوروز بعضا توسط عده قلیلی برای ساخت و ساز غیرمجاز مورد سوء استفاده قرار می گیرد لذا در این ایام گشت های بویژه در قالب طرح استقبال از بهار، کنترل و نظارت مضاعفی را بر پروژه های ساختمانی اعمال خواهند کرد.

مدیر کنترل و نظارت همچنین گفت: براساس آمار بدست آمده میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر کرج بطور محسوسی کاهش یافته که از دلایل عمده آن می توان به اقدامات گوناگون این مدیریت در مبحث فرهنگ سازی عمومی، ساماندهی و ارتقاء گشتهای مناطق و ناظرین ستادی، راه اندازی سیستم های ارسال الکترونیک گزارشها و بروز نمودار اطلاعات و آمار فنی اشاره نمود.

عطایی گفت: در آخرین جلسه سال جاری که در آن گزارش اقدامات واحدهای  کنترل و نظارت مناطق در طرح استقبال از بهار از جمله رفع سد معابر عمومی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی بررسی و جمع بندی و برنامه ایام تعطیلات نوروز مورد هماهنگی نهایی قرار می گیرد.


 

کد مطلب 1267553

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