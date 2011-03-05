ساخت و ساز غیرمجاز در کرج کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین عطایی عصر شنبه در سومین جلسه هماهنگی طرح استقبال از بهار که با حضور مسئولین کنترل و نظارت مناطق 11گانه، جانشین حوزه و مسئولین دفاتر بازرسی و حراست در دفتر مدیریت کنترل و نظارت برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام تعطیلات نوروز بر هماهنگی و انسجام بیشتر واحدهای کنترل و نظارت مناطق بخصوص در روزهای عید تأکید کرد.

وی افزود: تعطیلات نوروز بعضا توسط عده قلیلی برای ساخت و ساز غیرمجاز مورد سوء استفاده قرار می گیرد لذا در این ایام گشت های بویژه در قالب طرح استقبال از بهار، کنترل و نظارت مضاعفی را بر پروژه های ساختمانی اعمال خواهند کرد.

مدیر کنترل و نظارت همچنین گفت: براساس آمار بدست آمده میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر کرج بطور محسوسی کاهش یافته که از دلایل عمده آن می توان به اقدامات گوناگون این مدیریت در مبحث فرهنگ سازی عمومی، ساماندهی و ارتقاء گشتهای مناطق و ناظرین ستادی، راه اندازی سیستم های ارسال الکترونیک گزارشها و بروز نمودار اطلاعات و آمار فنی اشاره نمود.

عطایی گفت: در آخرین جلسه سال جاری که در آن گزارش اقدامات واحدهای کنترل و نظارت مناطق در طرح استقبال از بهار از جمله رفع سد معابر عمومی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی بررسی و جمع بندی و برنامه ایام تعطیلات نوروز مورد هماهنگی نهایی قرار می گیرد.



