دومین کارگاه بزرگ عکاسی نجومی در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این کارگاه با حضور 80 تن از عکاسان نجومی آماتور کشور از روز چهارشنبه 11 اسفندماه در زنجان آغاز شده بود عصرشنبه به کار خود پایان داد.

در این کارگاه علاوه بر سخنرانی دیوید مالین یکی از اعضای پروژه بین المللی "جهان در شب"، مایک سیمونز، مدیر انجمن منجمان بدون مرز و گرنارت مایزر از دیگر اعضای پروژه جهان در شب در آلمان نیز سخنرانی های خود را بصورت ویدئو کنفرانس ارائه کردند.

در پایان برگزاری این کارگاه، نمایشگاه بزرگ عکاسی نجومی جهان در شب در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی افتتاح شد.

این نمایشگاه که شامل 70 اثر از بهترین عکس های نجومی مناطق مختلف جهان می باشد، از 15 لغایت 20 اسفند همه روزه از ساعت 10 الی 13 و 16 الی 19 دایر است.