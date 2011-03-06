زمان تعطیلی دانشگاههای پزشکی/ دستیاران و کارورزان در عید تعطیل نیستند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعطیلات نوروزی و زمان آغاز کلاسهای دانشگاههای علوم پزشکی با تقویم سالیانه منطبق است و دانشگاهها تا آخرین روز کاری به فعالیت خود ادامه می دهد و پس از تعطیلات نیز فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی افزود: شرایط تعطیلات نوروزی برای دستیاران رشته های بالینی و دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی متفاوت است و این گروه از افراد تعطیل نبوده و بر اساس برنامه زمان بندی که از پیش اعلام می شود باید در مراکز درمانی حضور داشته باشند و کشیک دارند.

محققی اظهار داشت: گروه های بالینی در اورژانس های بیمارستانهای دانشگاهی حضور دارند و در کنار آنها نیز سایر گروه های آموزش بالینی از جمله پرستاری طبق برنامه در بیمارستانها حضور دارند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تمامی برنامه های بالینی برای گروه های آموزشی در رده های فلوشیپ و دستیاری فوق تخصصی نیز اعمال می شود.