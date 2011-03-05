همایش "بیداری اسلام از رویا تا واقعیت" در کرمان برگزار می شود

ایمان غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با پیروزی های انقلابهای اسلامی و مردمی در منطقه و جهان اسلام بررسی، تحلیل و ریشه یابی بیداری اسلامی و نقش انقلاب اسلامی ایران در خصوص وقوع این رخدادها باید در اولویت اطلاع رسانی نخبگان و صاحبنظران سیاسی درجهت انتقال به جامعه خصوصا قشر جوان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همایش بیداری اسلامی از رویا تا واقعیت با حضور کارشناسان داخلی و خارجی روز چهارشنبه در سالن همایشهای علمی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: امروز دشمن در تلاش است که با تغییر در مسیر این انقلاب ها منافع خود را تامین کند.

وی افزود: در این همایش بصیرت مداری و آشنایی کامل با پتانسیلها و نقاط ضعف و قوت انقلابهای اسلامی منطقه مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.

