اقدام صهیونیستها سبب تغییر حقایق تاریخی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی فلسطین، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما به شدت اقدامات رژیم صهیونیستی در حفاری و تغییر بافت تاریخی و اسلامی اطراف مسجد الاقصی برای پیدا کردن معبد خیالی را محکوم می کنیم.

این بیانیه تاکید کرد: حماس با دقت زیادی بهره برداری رژیم صهیونیستی از حوادث منطقه برای سرعت بخشیدن به عملیات ویرانی آثار اسلامی و تاریخی قدس را دنبال می کند و آن را به مثابه جنایت بزرگ علیه مردم فلسطین و امت عربی و اسلامی و تاریخ و تمدن قدس می داند.

این جنبش در واکنش به تخریب کاخهای دوره اموی برای یافتن معبد خیالی، خاطر نشان کرد : این تلاشهای یهودی سازی منجر به تغییر این واقعیت که قدس پایتخت اسلامی- عربی است نخواهد شد و مردم فلسطین همواره به حقوق ثابت خود تاکید دارند و مسجد الاقصی همانند مناره ای برای امت عربی و اسلامی است.

حماس از سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، نهادهای حقوقی و بشری درجهان خواست که تحرک فوری برای حمایت از بافتهای تاریخی اسلامی به عمل آورند و اقدامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی به عمل آورند.