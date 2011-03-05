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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

حماس :

اقدام صهیونیستها سبب تغییر حقایق تاریخی نمی شود

اقدام صهیونیستها سبب تغییر حقایق تاریخی نمی شود

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، با صدور بیانیه ای با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی کردن بیت المقدس اشغالی خاطر نشان کرد: حفاری های غیر مجاز در اطراف مسجد الاقصی سبب تغییر واقعیتها نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی فلسطین، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما به شدت اقدامات رژیم صهیونیستی در حفاری و تغییر بافت تاریخی و اسلامی اطراف مسجد الاقصی  برای پیدا کردن معبد خیالی را محکوم می کنیم.

این بیانیه تاکید کرد: حماس با دقت زیادی بهره برداری رژیم صهیونیستی از حوادث منطقه برای سرعت بخشیدن به عملیات  ویرانی آثار اسلامی و تاریخی قدس را دنبال می کند و آن را به مثابه جنایت بزرگ علیه مردم فلسطین و امت عربی و اسلامی و تاریخ و تمدن قدس می داند.

این جنبش در واکنش به تخریب کاخهای دوره اموی برای یافتن معبد خیالی، خاطر نشان کرد : این تلاشهای یهودی سازی منجر به تغییر این واقعیت که قدس پایتخت اسلامی- عربی است نخواهد شد و مردم فلسطین همواره به حقوق ثابت خود تاکید دارند و مسجد الاقصی همانند مناره ای برای امت عربی و اسلامی است.

حماس از سازمان کنفرانس اسلامی،  اتحادیه عرب، نهادهای حقوقی و بشری درجهان خواست که تحرک فوری برای حمایت از بافتهای تاریخی اسلامی به عمل آورند و اقدامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی به عمل آورند.

کد مطلب 1267558

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