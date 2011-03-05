"سارقان عروسک" در اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین حسین‌زاده در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: چندی پیش پدر و مادر کودکی به نام آرزو با مراجعه به پلیس آگاهی استان اصفهان راز سرقت دزدان را برملا کردند.

وی تصریح کرد: والدین کودک در شکایت خود مدعی شدند چندی پیش وقتی آرزو در حال بازی‌کردن در خیابان بود، دو مرد جوان به زور اقدام به سرقت طلاهای او کردند و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان داشت: با شکایت خانواده این دختر خردسال، موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارقان ادامه داشت، چندین خانواده دیگر نیز که کودکانشان به همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته بودند، با مراجعه به پلیس از این سارقان شکایت کردند.

حسین‌زاده اضافه کرد: سرانجام پس از 2 ماه از نخستین شکایت، ماموران پلیس موفق شدند سارقان را حین سرقت شناسایی و دستگیر کنند.

وی تاکید کرد: با انتقال دو سارق به اداره آگاهی آنها مدعی شدند با پرسه زدن در خیابان‌ها دختربچه‌های 5 تا 6 ساله که طلا به همراه داشتند را شناسایی کرده و با بهانه‌های مختلف آنها را به مکانی خلوت منتقل و طلاهای آنها را سرقت می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: این سارقان در بازجویی‌ها اعتراف کردند که اگر کودکی در برابر خواست آنها مقاومت می‌کرد، با کتک و به زور طلاهایش را سرقت می کردند، در حالی که لاله گوش برخی از این کودکان نیز هنگام سرقت پاره می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان تاکنون به 50 فقره سرقت طلای کودکان اعتراف کرده‌اند.

حسین‌زاده ضمن هشدار به خانواده‌ها بیان داشت: خانواده‌ها باید ضمن نظارت بیشتر بر روی فرزندان خود، هنگام حضور آنها در خیابان، طلا و جواهرات کودکان را در منزل نگهداری کنند.