تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با یکم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با ششم مارس سال 2011 میلادی.
- روز سوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری بازی زیر پیگیری میشود:
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
- روز دوم از مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز با حضور هشت تیم خارجی در سالن حیدرنیا قم پیگیری میشود که طی آن کشتی گیران در اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم به رقابت با یکدیگر میپردازند.
- روز دوم از سومین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش امروز با حضور ساحلیبازان ایران و پنج کشور خارجی پیگیری میشود.
- هفته نخست مسابقات فوتبال جی لیگ ژاپن امروز با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام میرسد:
* ویسل کوبه - اوراوا ردز
* کاشیما آنتلرز - اومایا آردیا
- هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لیورپول - منچستریونایتد
* ولوورهمپتون - تاتنهام
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* سامپدوریا - سسنا
* بولونیا - کالیاری
* کیهوو - پارما
* اینتر - جنوآ
* اودینزه - باری
* ناپولی - برشا
* فیورنتینا - کاتانیا
* لاتزیو - پالرمو
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* فرایبورگ - وردربرمن
* هامبورگ - ماینتس
- روز دوم از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لوانته - اسپانیول
* مالاگا - اوساسونا
* هرکولس - آلمریا
* اسپورتینگ گیخون - ختافه
* آتلتیک بیلبائو - سویا
* راسینگ سانتاندر - رئال مادرید
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