قهرمانان سه وزن اول مشخص شدند/ سه مدال طلا برای کشتی گیران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی یادواره دهه مبارک فجر جام یادگار امام (ره) از صبح امروز شنبه با حضور تیم‌هایی از روسیه، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و کشتی‌گیران کشورمان در سالن شهید حیدریان قم آغاز شد.

در مسابقات امروز کشتی گیران در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به میدان رفتند که در نهایت یاسین بهرامی‌پور، علی محمدی و داود گیل نیرنگ موفق به کسب عناوین قهرمانی و مدال‌های طلا در این سه وزن شدند.

دیدارهای فینال سه وزن اول با رویارویی یاسین بهرامی‌پور و "کانیبک ژولچوبیکوف" از قرقیزستان در دیدار نهایی وزن 55 کیلوگرم آغاز شد. بهرامی‌پور با شکست "کانیبک ژولچوبیکوف" از قرقیزستان به مقام نخست وزن 55 کیلوگرم مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) دست یافت. بهرامی‌پور در تایم اول با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی رسید، تایم دوم را با شکست صفر بر 2 پشت سر گذاشت و با پیروزی 3 بریک در تایم آخر مدال طلای وزن 55 کیلوگرم را بر گردن آویخت.

در دیدارهای رده بندی وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) سامان عبدولی در دو تیم تایم پی در پی با نتایج مشابه یک برصفر از سد "رابرت خیراخوسیان" از ارمنستان گذشت و به مدال برنز دست یافت و "برهان احمداف" آذربایجانی نیز با پیروزی مقابل هموطنش "رشید بونیاتوف" به دیگر مدال برنز این وزن رسید. احمداف در تایم‌های اول و سوم با نتایج مشابه یک برصفر به پیروزی رسید تا شکست یک برصفر او در تایم دوم بر نتیجه مسابقه بی تاثیر باشد.

رده بندی نهایی وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) به شرح زیر است:

1- یاسین بهرامی پور (ایران)، 2- کانیبیک ژولچوبیکوف (قرقیزستان)، 3- سامان عبدولی (ایران) و برهان احمداف (آذربایجان)، 5- رابرت خیراخوسیان (ارمنستان) و رشید بونیاتوف (آذربایجان)

در وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) نیز علی محمدی با غلبه بر عباس محب تاش به عنوان قهرمانی دست یافت. محمدی در دیدار نهایی این وزن در دو تایم پی در پی با نتایج یک برصفر و 3 بر صفر به پیروزی دست یافت و مدال طلای وزن 66 کیلوگرم را برگردن آویخت. در دیدارهای رده بندی این وزن افشین بیابانگرد از ایران و "عبدالصمد گونال" از ترکیه به ترتیب مقابل "آناکان یوکسل" از ترکیه و" مراد آبولادزه" از گرجستان به پیروزی رسیدند و به مدال برنز مشترک این وزن دست یافتند.

- رده بندی نهایی وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) به شرح زیر است:

1- علی محمدی (ایران)، 2- عباس محب تاش (ایران)، 3- افشین بیابانگرد (ایران) و عبدالصمد گونال (ترکیه)، 5- آتاکان یوکسل (ترکیه) و مراد آبولادزه (گرجستان)

امروز همچنین در دیدار نهایی وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ با ضربه کردن حریف ترک خود به مقام قهرمانی دست یافت. گیل نیرنگ در دیدار نهایی وزن 96 کیلوگرم "ایلگر گینل" از ترکیه را در تایم دوم ضربه فنی کرد و موفق به کسب مدال طلا شد.

در دیدارهای رده بندی این وزن محمدرضا اکبری به علت انصراف مهدی عسگری‌زاده که دچار آسیب دیدگی شده بود، بدون برگزاری مسابقه دستش به عنوان فرد پیروز بالا رفت و مدال برنز را بر گردن آویخت. در دیگر دیدار رده بندی وزن 96 کیلوگرم مهدی علیاری از ایران، "تین چتیک توکتوربایف" از قرقیزستان را در دو تایم با نتایج یک برصفر شکست داد و صاحب گردن آویز برنز شد.

- رده بندی نهایی وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) به شرح زیر است:

1- داود گیل نیرنگ (ایران)، 2- ایلگر گینل (ترکیه)، 3- محمدرضا اکبری (ایران) و مهدی علیاری (ایران)، 5- مهدی عسکری زاده (ایران) و تین چتیک توکتوربایف (قرقیزستان)